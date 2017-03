18 białych nosorożców z czeskiego zoo straci rogi

Władze jednego z czeskich zoo zdecydowały o usunięciu rogów osiemnastu białym nosorożcom zamieszkującym ogród. Jak tłumaczą, decyzję podjęli ze względu na ryzyko ataku kłusowników, jaki miał miejsce przed tygodniem we Francji – czytamy w "The Guardian".

Zdjęcie Nosorożec biały, zdj. ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Przypomnijmy, że przed około tygodniem pracownicy ogrodu zoologicznego w Thoiry pod Paryżem znaleźli martwego 4-letniego nosorożca białego. Zwierzę zastrzelono, po czym odcięto mu jeden z rogów piłą łańcuchową. Zdaniem śledczych badających sprawę, coś musiało spłoszyć kłusowników, bo nie odcięli drugiego z rogów.

Ten, który ukradli mierzył około 20 centymentów, a jego wartość szacuje się na około 150 tys. złotych.

To właśnie ten incydent spotęgował obawę pracowników czeskiego zoo Dvur Kralove. Jak powiedziała rzeczniczka ogrodu Andrea Jirousova, rogi zostaną nosorożcom usunięte w trosce o bezpieczeństwo zwierząt. Odmówiła jednak podania miejsca, w którym dojdzie do operacji - informuje "The Guardian".

W Dvur Kralove przebywa aktualnie 21 białych nosorożców. Trzy - które nie będą poddane zabiegowi - to jeszcze cielaki.

W nielegalnym obrocie handlowym rogi białych nosorożców osiągają zawrotne ceny, nawet do 240 tys. zł za kilogram. To więcej niż można zarobić na kilogramie kokainy czy złota - czytamy w "The Guardian". Najlepiej sprzedają się w Chinach i Wietnamie, gdzie wykorzystuje się je w ludowej medycynie oraz jako afrodyzjak.



Szacuje się, że każdego miesiąca kłusownicy zabijają około stu białych nosorożców żyjących na wolności, co sprawia, że ich populacja drastycznie maleje.