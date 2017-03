236 osób zginęło w wypadkach lotniczych w 2016 roku

W 2016 r. doszło do 65 światowych wypadków lotniczych, w których zginęło 236 osób - podało Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) . W 2015 r. było więcej wypadków, ale mniej ofiar. IATA podkreśla, że latanie to wciąż najbezpieczniejszy sposób podróżowania.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Tomasz Kawka /East News

W raporcie IATA na temat bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym poinformowano, że w ubiegłym roku w sumie w lotnictwie cywilnym doszło do 65 wypadków lotniczych, w tym do 10 katastrof lotniczych. Dla porównania w 2015 roku odpowiednio było to 68 wypadków lotniczych z udziałem czterech katastrof lotniczych. W 2016 roku w wypadkach samolotowych zginęło 268 osób, a w 2015 roku - 136.

IATA przekonuje, że choć dane za 2016 roku są gorsze wobec danych za 2015 rok, to biorąc pod uwagę średnie wyliczenia za lata 2011-2015, statystyka ta wygląda lepiej.

"W ubiegłym roku blisko 3,8 mld pasażerów bezpiecznie podróżowało liniami lotniczymi w ok. 40,4 mln lotów na całym świecie. Liczba wszystkich wypadków lotniczych, także tych z udziałem ofiar śmiertelnych, spadła w stosunku do średniej pięcioletniej, pokazując tym samym, że lotnictwo staje się coraz bezpieczniejsze" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor generalny IATA Alexandre de Juniac.

Z danych IATA za lata 2011-2015 wynika, że średnio w tym czasie wydarzyło się 81 wypadków lotniczych, z udziałem 13,4 katastrof lotniczych, w których zginęło 371 osób.

"Latanie jest wciąż najbezpieczniejszą formą podróżowania, a bezpieczeństwo pozostaje priorytetem wszystkich zaangażowanych w lotnictwo. Naszym celem jest, aby każdy start i lądowanie odbyło się bez wypadku. A każdy wypadek powoduje, że podwajamy siły, aby ten cel osiągnąć" - podkreślił de Juniac.

W ubiegłym roku m.in. w marcu 62 osoby zginęły w katastrofie samolotu Boeing 737-800 podczas próby lądowania na lotnisku w Rostowie nad Donem w południowej Rosji, a w maju Airbus EgyptAir runął do Morza Śródziemnego z 66 osobami na pokładzie, wszyscy zginęli.

IATA poinformowała jednocześnie, że międzynarodowy ruch pasażerski także w tym roku dynamicznie się rozwija i w styczniu wzrósł o 9,6 proc. w porównaniu do stycznia 2016 roku. Jest to najszybsze tempo wzrostu od kwietnia 2011 r. Dobre dane dotyczą także przewozów cargo, gdzie w styczniu odnotowano 6,9-procentowy wzrost wobec stycznia 2015 roku.

Zgodnie z prognozami z grudnia ub.r. linie lotnicze mogą zarobić w 2017 roku 29,8 mld dol. To mniej niż w 2016 roku, w którym - jak spodziewa się IATA - światowi przewoźnicy uzyskają rekordowe zyski na poziomie 35,6 mld dol. Według IATA mniejszy zysk linii lotniczych w tym roku to efekt głównie wyższych cen ropy, rosnących kosztów pracy oraz podatków.

IATA zrzesza 265 linii lotniczych, w tym PLL LOT, z 117 krajów. Zapewnia ponad 83 proc. światowego ruchu lotniczego.