260 milionów dzieci nie chodzi do szkoły

Ponad 260 milionów dzieci na całym świecie nie chodzi do szkoły. 50 milionów z nich musiało opuścić swoje domy z powodu wojny. Kilkanaście milionów jest niedożywiona i zagrożona śmiercią z głodu - informuje Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Zdjęcie Centrum dożywiania w Gordhim w Sudanie /Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej /materiały prasowe

W tym roku PCPM prowadzi zbiórkę dla ośrodków, aby zapewnić dzieciom i dorosłym możliwość uczęszczania na terapię, fizjoterapię lub dojazd na zajęcia. Jednymi z młodszych beneficjentek akcji są Rita i Rana - dwie siostry, które potrzebują butów ortopedycznych i niełamiących się oprawek.



Liban - edukacja i dostęp do opieki medycznej

Dzieci syryjskich uchodźców praktycznie nie mają możliwości uczęszczania na zajęcia. Pracują, bo muszą utrzymać rodziny. Nie mają dokumentów wymaganych przy rejestracji do szkoły. Nie mają szans na regularne wizyty u lekarza, bo są one bardzo drogie. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej prowadzi kompleksowy program pomocy humanitarnej na północy Libanu, gdzie przebywa najwięcej w tym kraju uchodźców z Syrii.

W miejscowości Bire, PCPM prowadzi Centrum Edukacyjne, do którego w tym roku zapisało się prawie 400 uczniów z Syrii. Uczęszczają na zajęcia wyrównawcze, bo przerwy w edukacji muszą szybko nadrabiać, jeśli chcą kontynuować ją w libańskich szkołach, oraz na kursy zawodowe, przygotowujące do wykonywania zawodu elektryka, informatyka, pielęgniarki czy farmaceuty. W tym samym miejscu jest też przychodnia, zapewniająca Syryjczykom bezpłatny dostęp do lekarzy specjalistów, takich jak ortopeda, ginekolog, kardiolog i fizjoterapeuty, a ostatnio także okulista. Klinika mobilna natomiast dociera do obozów namiotowych położonych w odległych od miasta regionach. W zeszłym roku pracownicy PCPM postawili siedem placów zabaw w regionie Akkar, aby dzieci Syryjczyków miały bezpieczne miejsce do spędzania czasu poza domem.

Sudan Południowy i Uganda - klęska głodu

W Sudanie Południowym i Ugandzie, PCPM wspiera ośrodki zdrowia i centra dożywiania, aby zabezpieczyć dzieci i ich rodziców przed chorobami i głodem. W tym roku śmiercią z głodu zagrożonych jest 7 mln Sudańczyków, a szczególnie dzieci poniżej 5 roku życia. Ich organizm nie jest na tyle odporny, by samemu radzić sobie z infekcjami, zwłaszcza przy braku odpowiednich witamin i właściwego odżywiania. Aby pomóc matkom i ich podopiecznym lepiej dbać o siebie, Fundacja otworzyła w 2017r. Klinikę Matki i Dziecka przy szpitalu w Gordhim. Klinika udzieliła do tej pory konsultacji i pomocy medycznej prawie 3 tysiącom dzieci. Aktualnie klinika nie może przyjmować pacjentów ponieważ silny wiatr zerwał jej dach.

W marcu tego roku z Nairobi do Gordhim i Agangrial PCPM wysłało transport 10 ton żywności bogatej w witaminy i składniki odżywcze, aby pomóc Sudańczykom przetrwać rozpoczynający się okres sześciomiesięcznego oczekiwania na zbieranie plonów.

Oprócz tego Fundacja PCPM pomaga prowadzić ośrodki zdrowia w Ugandzie w miejscowościach Oraba i Kuluba oraz szpital w Koboko. Do Ugandy wciąż napływają uchodźcy z Sudanu Południowego, ale także z Republiki Demokratycznej Konga. W związku z tym szpitale i placówki zdrowia są obłożone pacjentami, brakuje sprzętu i personelu medycznego. Wsparcia potrzebują również mieszkańcy Ugandy, których sytuacja z powodu przeludnienia i biedy jest równie trudna.

Projekty PCPM w 2018r. realizowane są przy wsparciu programu Polska Pomoc MSZ, prywatnych darczyńców oraz programu Australian Aid.