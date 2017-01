300 amerykańskich żołnierzy wylądowało w Norwegii

Około 300 amerykańskich żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej, zwanych "marines", wylądowało w poniedziałek w Norwegii. To pierwsze od czasów II wojny światowej rozmieszczenie obcych wojsk w tym kraju. Inicjatywa irytuje Rosję - informuje Reuters.

Przybycie marines do Norwegii zbiega się w czasie z rozlokowaniem amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Żołnierze z bazy Lejeune w Karolinie Północnej wylądowali na lotnisku Vaernes koło Trondheim, trzecim co do wielkości mieście Norwegii.



Amerykańskie wojska będą przebywać w Norwegii przez rok. Żołnierze, którzy wylądowali w poniedziałek, po sześciu miesiącach zostaną zastąpieni przed drugą grupę.



Żołnierze, którzy zostaną ulokowani w bazie Vaernes, około 1500 km od granicy z Rosją, przejdą przeszkolenie w zimowych warunkach. "Przez pierwsze cztery tygodnie będą mieli podstawowe szkolenie w zimowych warunkach, dowiedzą się, jak sobie radzić z nartami, i jak przetrwać w arktycznym środowisku" - powiedział Rune Haarstad, rzecznik Norweskiej Obrony Krajowej.



W marcu żołnierze amerykańscy wezmą udział w ćwiczeniach Joint Viking, w których będą też uczestniczyć wojska brytyjskie.



Rosyjska ambasada w Oslo, poproszona przez Reuters o komentarz, nie odniosła się jeszcze do sprawy Jednak gdy w październiku pojawiła się informacja o rozlokowaniu wojsk, rosyjscy dyplomaci poddawali w wątpliwość potrzebę takiego posunięcia.



Z kolei AFP zaznacza, że rozpieszczenie amerykańskich wojsk irytuje Rosję. "To na pewno nie poprawi sytuacji bezpieczeństwa w Północnej Europie" - komentował dla AFP w październiku Maxim Gurov, rzecznik rosyjskiej ambasady w Oslo.