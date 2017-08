700 milionów do wygrania

Siedemset milionów dolarów jest do wygrania w dzisiejszym losowaniu w amerykańskiej loterii Power Bowl. Kumulacja jest tak duża ponieważ ostatni raz główna wygrana padła 10 czerwca.

Ostateczne kwota może jeszcze wzrosnąć. Zależy to od tego ile kuponów będzie sprzedanych. Pod względem wysokości to druga suma do wygrania w historii. W styczniu 2016 roku rekord wyniósł ponad półtora miliarda dolarów. Prawdopodobieństwo poprawnego trafinia wszystkich liczb w Power Bowl wynosi jeden do blisko trzystu milionów. Jeden zakład kosztuje dwa dolary, a typujemy pięć cyfr bądź liczb od 1 do 69 oraz jedną dodatkową w przedziale od jednego do 26.

Szczęśliwy zwycięzca lub zwycięzcy będą musieli oddać amerykańskiemu fiskusowi około 40 procent z wygranej puli. Można zdecydować się na wypłacanie rat przez 30 lat, wtedy podatkowanie jest mniejsze. Nagroda nie może być jednak dziedziczona i w przypadku śmierci przepada.