90 osób utonęło u wybrzeży Libii

Co najmniej 90 osób utonęło w piątek u wybrzeży Libii po wywróceniu się łodzi należącej do przemytnika migrantów - podała Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

Zdjęcie Co najmniej 90 osób zginęło po zatonięciu łodzi u wybrzeży Libii /ANDREAS SOLARO /AFP

W styczniu w Morzu Śródziemnym utonęło 246 migrantów próbujących dostać się do Europy.

Według IOM, dwóm osobom udało się dopłynąć do brzegu o własnych siłach, a jedna została uratowana przez łódź rybacką. Wśród dziesięciu zwłok odnalezionych na brzegu w Libii są ciała ośmiu Pakistańczyków i dwójki Libijczyków.

Migranci, którzy przeżyli wypadek, powiedzieli, że większość osób płynących łodzią to byli Pakistańczycy - poinformowała na konferencji prasowej rzeczniczka IOM Olivia Headon.

W 2018 roku do Włoch dotarło jak dotąd około 240 Pakistańczyków. Jest to w tym roku trzecia najliczniej reprezentowana narodowość. Jeszcze w 2017 roku Pakistańczycy byli pod tym względem na 13 miejscu - dotarło ich do Włoch ok. 3,1 tys.

Jeśli chodzi o obywateli Libii, w ubiegłym roku uratowano lub przechwycono 29 migrantów, ale Headon uważa, że prawdziwa liczba przybyszy do Europy była znacznie większa.

W sumie w styczniu 2018 roku przez Morze Śródziemne przybyło do Europy 6624 migrantów, z tego 4256 do Włoch, 1279 do Hiszpanii i 1089 do Grecji. 246 osób poniosło śmierć. W tym samym okresie 2017 roku do Europy przedostały się 5983 osoby, a zginęły 254.