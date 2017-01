​ABC: Trump planuje wycofanie się z części traktatów międzynarodowych

Administracja prezydenta Donalda Trumpa przygotowuje dekrety ws. wycofania się USA z niektórych traktatów międzynarodowych niezwiązanych z kwestiami bezpieczeństwa narodowego, ekstradycji czy handlu zagranicznego - podaje w czwartek ABC News.

Zdjęcie Donald J. Trump /PAP/EPA

Dzień wcześniej "New York Times" napisał, że przygotowywane są podobne dekrety dotyczące ograniczenia amerykańskiego finansowania dla ONZ i innych organizacji międzynarodowych. W czwartek wysokiej rangi przedstawiciel nowej administracji potwierdził tę informację w rozmowie z ABC News.

Reklama

Nowojorski dziennik dotarł do pierwszego projektu takiego dekretu, zatytułowanego "Audyt i redukowanie finansowania przez USA międzynarodowych organizacji".

ABC News podaje informacje o drugim takim projekcie, zgodnie z którym miałaby nastąpić rewaluacja istniejących porozumień międzynarodowych, by USA mogły się ewentualnie wycofać z niektórych traktatów.

Według ABC może chodzić na przykład o paryskie porozumienie klimatyczne czy inne podobne układy, ale wstępny projekt dekretu wymienia też dwie konkretne umowy: Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz Konwencję o prawach dziecka.

Komentując te doniesienia, amerykański ośrodek Stratfor zwraca uwagę, że o ile niektóre inicjatywy Trumpa mogą być na tyle trudne do wprowadzenia w życie, że są to raczej deklaracje polityczne, to jednak zwracają na nie uwagę rządy innych państw, starając się ocenić potencjalne konsekwencje czy koszty takiej polityki dla ich interesów narodowych.