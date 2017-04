ABW pomoże wyjaśnić okoliczności zamachu na autokar w Dortmundzie

ABW dołoży wszelkich starań, by w pełni wyjaśnić wszelkie okoliczności zdarzenia, w wyniku którego mógł ucierpieć polski obywatel, znajdujący się w zaatakowanym autokarze - powiedział rzecznik ministra-koordynatora specsłużb Stanisław Żaryn.

Zdjęcie Przed środowym meczem, policja dokładnie przeszukiwała wchodzących na stadion /Norbert Schmidt /AFP

W czwartek Prokuratura Krajowa podała, że tego dnia wielkopolski wydział zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Poznaniu, wszczął śledztwo ws. zamachu w Dortmundzie, w którym pokrzywdzony został polski piłkarz klubu Borussia Dortmund Łukasz Piszczek.

We wtorek wieczorem na trasie przejazdu autokaru przewożącego zawodników jadących na mecz Ligi Mistrzów - wśród których był Łukasz Piszczek, i sztab szkoleniowy klubu - doszło do eksplozji trzech ładunków wybuchowych. Piłkarze jechali na ćwierćfinałowy mecz Ligi Mistrzów z AS Monaco. Ranny został hiszpański obrońca Marc Bartra oraz policjant, który jechał na motorze przed autobusem.

Polskie śledztwo zostało wszczęte z urzędu. Jego prowadzenie zostało powierzone poznańskiej Delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Postępowanie prowadzone jest w sprawie sprowadzenia 11 kwietnia w Dortmundzie zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych.

ABW dba o "interes polskiego obywatela"

"Każde zdarzenie o charakterze terrorystycznym, które może narażać polskich obywateli na utratę życia, zdrowia lub niebezpieczeństwo, będzie wyjaśniane przez służby specjalne i prokuraturę. Wszczęcie śledztwa w sprawie ataku na autokar Borussi Dortmund i rzetelne wyjaśnienie tej sprawy jest powinnością polskiego państwa" - powiedział Żaryn.

PK podała, że prokuratorzy i funkcjonariusze ABW nawiązali już kontakt z biurem międzynarodowej współpracy sądowej EUROJUST w Hadze. Za jego pośrednictwem zawiązana zostanie współpraca międzynarodowa ze stroną niemiecką, w szczególności prowadzącą śledztwo Prokuraturą Federalną w Karlsruhe.

"Na pewno przesłuchamy naszego obywatela w charakterze świadka. Przede wszystkim musimy nawiązać kontakt z niemieckim prokuratorem, który prowadzi to postępowanie, zobaczyć, jakie Niemcy mają plany, zamierzenia. Na razie nie wiadomo, czy i jacy biegli zostaną przez nich powołani i czy my z tego skorzystamy" - mówił w czwartek naczelnik wydziału zamiejscowego PK w Poznaniu prok. Piotr Baczyński.

Zapytany o to, dlaczego wszczynane jest osobne śledztwo prok. Baczyński powiedział, że ma ono służyć zadbaniu o interes polskiego obywatela. "Nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy także i my prowadzili postępowanie" - dodał.

Policja zatrzymała jedną osobę

Niemiecka prokuratura federalna wydała w czwartek nakaz aresztowania Irakijczyka zatrzymanego po zamachu na autokar drużyny piłkarskiej BVB w Dortmundzie. Powodem aresztowania nie jest jednak udział w zamachu, lecz przynależność do Państwa Islamskiego (IS).

26-letni Irakijczyk jest podejrzany o członkostwo w IS od 2014 roku i miał rzekomo dowodzić oddziałem dżihadystów w Iraku - poinformowała Prokuratura Federalna w Karlsruhe. Oddział składający się z ok. 10 osób zajmował się przygotowaniem porwań, szantażu i zabójstw. Na początku 2016 roku podejrzany przyjechał do Niemiec, utrzymując nadal kontakty z bojownikami IS - czytamy w komunikacie prokuratury.

Śledczy nie znaleźli natomiast dowodów na jego udział we wtorkowym ataku na autokar Borussi Dortmund. Niemiecka policja zatrzymała podejrzanego w środę. Rzeczniczka prokuratury powiedziała informując o zatrzymaniu, że możliwe jest terrorystyczne podłoże czynu, ale wydanie ostatecznej opinii w tej sprawie nie jest na razie możliwe, a śledztwo obejmuje wszystkie możliwe kierunki.

Według rzeczniczki w zamachu, w którym ranne zostały dwie osoby, użyto trzech ładunków wybuchowych z metalowymi gwoździkami; jeden z nich wbił się w autobusie w zagłówek fotela. Zasięg eksplozji wynosił ponad 100 metrów. Badania kryminalistyczne mają wyjaśnić, jakiego materiału wybuchowego użyto i jak skonstruowane były zapalniki. Eksperci wskazują na bardzo profesjonalne przygotowanie bomby.

Jak podała rzeczniczka, na miejscu zamachu znaleziono trzy listy z deklaracją sprawstwa o identycznej treści. Wskazuje ona na możliwość inspiracji islamistycznej. Tekst żąda między innymi wycofania niemieckich samolotów wielozadaniowych Tornado z działań w Syrii i zamknięcia bazy lotniczej USA w Ramstein w Niemczech. Eksperci zbadają tekst w szczególności pod kątem wiedzy o islamie.