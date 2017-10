Afganistan: Co najmniej 42 ofiary w trzech atakach talibskich bojowników

W atakach talibskich bojowników zginęły we wtorek w Afganistanie co najmniej 42 osoby, a ponad 200 zostało rannych. Wśród ofiar są cywile, w tym kobiety i dzieci. W zamachach zostały zaatakowane ośrodki policyjne w trzech prowincjach.

"W wyniku zamachu na bazę w mieście Gardez w prowincji Paktia zginęły co najmniej 32 osoby, a ponad 200 zostało rannych" - podaje agencja AFP, powołując się na dyrektora lokalnego szpitala dra Shira Mohammada Karimiego.



"W pobliżu ośrodka szkoleniowego policji doszło do eksplozji ładunków wybuchowych umieszczonych w samochodzie. Następnie grupa zamachowców otworzyła ogień i rozpoczęła dalszy atak" - głosi oświadczenie ministerstwa spraw wewnętrznych Afganistanu.



Inni przedstawiciele lokalnych władz, na których powołuje się agencja AFP, informują, że doszło do eksplozji dwóch pojazdów w pobliżu policyjnego ośrodka w Gardezie. Celem ataków miały być cywilne budynki, jak i siedziby lokalnej policji, straży granicznej i wojska.



Zastępca gubernatora prowincji Paktia Abdul Wali Sahi poinformował, że kolejne ofiary mogą znajdować się w przeszukiwanych budynkach zawalonych w wyniku eksplozji. Ofiary to głównie funkcjonariusze sił bezpieczeństwa, ale także kobiety i dzieci zamieszkałe w budynkach na terenie militarnej bazy.



Jak podaje agencja Associated Press, we wtorek wczesnym rankiem doszło też do samobójczego zamachu na posterunek służb bezpieczeństwa w południowo-wschodniej prowincji Ghazni. Atakujący zdetonowali ładunki wybuchowe znajdujące się w samochodzie i sforsowali wjazd do bazy. Po kilkugodzinnej wymianie ognia afgańskie siły bezpieczeństwa unieszkodliwiły zamachowców. Zginęło co najmniej siedmiu policjantów.



W kolejnym ataku na rządowy ośrodek bezpieczeństwa w południowo-zachodniej prowincji kraju Farah zamachowcy zabili trzech policjantów.



Odpowiedzialność za wszystkie trzy zamachy wzięli talibscy bojownicy.