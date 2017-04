Afganistan: W ataku superbomby zginęło co najmniej 90 dżihadystów

Co najmniej 90 dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS) zginęło wskutek zrzucenia w czwartek przez USA w Afganistanie najpotężniejszej konwencjonalnej bomby lotniczej - podały lokalne władze. Poprzedni bilans mówił o 36 zabitych, czemu IS zaprzecza.

Zdjęcie Operacja przeciwko Państwu Islamskiemu w Afganistanie /GHULAMULLAH HABIBI /PAP/EPA

Bomba została zrzucona z samolotu MC-130 na system tuneli i bunkrów, wykorzystywanych przez bojowników IS w powiecie Achin, w prowincji Nangarhar we wschodnim Afganistanie, przy granicy z Pakistanem.

Rzecznik gubernatora prowincji Nangarhar Attaullah Chogjani powiedział agencji AFP, że w ataku "zginęło 90 bojowników Daesz (arabski akronim IS)" oraz, że kontynuowana w sobotę "operacja oczyszczania terenu z dżihadystów przebiega z powodzeniem".

"Co najmniej 92 bojowników Daesz zostało zabitych w wyniku zrzucenia bomby" - oświadczył z kolei przedstawiciel władz w powiecie Achin, Esmail Szinwar. "Trzy tunele, w których bojownicy zajęli stanowisko w momencie ataku, zostały zniszczone" - powiedział AFP, zastrzegając, że nie ma ofiar wśród ludności cywilnej i afgańskich żołnierzy. "Cywile zostali poinformowani wcześniej (o ataku) i uciekli (...). W tej chwili afgańscy komandosi i zagraniczni żołnierze przeprowadzają operację oczyszczania w tej strefie" - dodał.

Zdjęcie Zdjęcie "matki wszystkich bomb" udostępnione przez władze USA / PAP/EPA

"Matka wszystkich bomb"

Użyta przez USA w czwartek w Afganistanie bomba lotnicza GBU-43/B stanowi najpotężniejszy element amerykańskiego arsenału konwencjonalnych środków ataku z powietrza. Klasyfikuje się ją oficjalnie jako masywną bombę detonująca w powietrzu (Massive Ordnance Air Blast - MOAB). Jedynym jej nosicielem jest taktyczny samolot transportowy C-130 Hercules. Nazywa jest "matką wszystkich bomb".

Według wydanego przez urząd prezydenta Afganistanu Aszrafa Ghaniego komunikatu, bomby użyto w ramach wspólnej operacji sił afgańskich i międzynarodowych, które "ściśle koordynowały tę operację i zachowały największą ostrożność, by uniknąć jakichkolwiek ofiar cywilnych".

Związana z dżihadystami agencja prasowa Amaq podawała w piątek, że żaden z bojowników IS nie zginął, ani też nie został ranny w wyniku amerykańskiego bombardowania.