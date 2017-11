Alarmujące dane. Dwa miliardy ludzi na świecie ma nadwagę

Z najnowszego Światowego Raportu Żywieniowego wynika, że aż dwa miliardy ludzi na świecie ma nadwagę. Naukowcy biją na alarm i wzywają do radykalnej zmiany.

Specjaliści przyjrzeli się sytuacji w 140 krajach. Stwierdzili oni, że problemy związane z żywieniem "hamują rozwój ludzkości" i wezwali do radykalnej zmiany.

W Ameryce Północnej z otyłością zmaga się jedna trzecia mężczyzn i kobiet. Na całym świecie co najmniej 41 milionów dzieci poniżej pięciu lat ma nadwagę, a tylko Afryce - około 10 milionów dzieci.

Oceniono też, że globalne wskaźniki niedożywienia spadają, ale tempo to jest zbyt wolne, by wypełnić do 2030 r. cel całkowitej likwidacji niedożywienia, przyjęty przez społeczność międzynarodową.

Jak podano w raporcie, przeszło 155 milionów dzieci na świecie jest opóźnionych w rozwoju z powodu niedożywienia, a 52 miliony mają zbyt niską wagę w stosunku do swojego wzrostu.

Światowy Raport Żywieniowy jest cykliczną, niezależną analizą stanu wyżywienia na świecie. Śledzi postęp w tym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci i osób chorych na choroby przewlekłe. Podstawą przy jego tworzeniu są ustalenia państw należących do Światowej Organizacji Zdrowia.