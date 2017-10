Alfano: Waszczykowski mówił o migrantach z Ukrainy

Wyzwania i szanse wynikające z wielkich ruchów migracyjnych – to temat zorganizowanej w Palermo na Sycylii Konferencji Śródziemnomorskiej OBWE z udziałem przedstawicieli 57. krajów członkowskich. Polskę reprezentuje szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Minister spotkał się z szefem włoskiej dyplomacji Angelino Alfano.

Zdjęcie Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski /LEON NEAL / POOL /AFP

Na dwudniowe obrady we wtorek i środę zaproszono także delegacje krajów partnerskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie: Algierii, Egiptu, Izraela, Jordanii, Maroka i Tunezji oraz przedstawicieli wielu międzynarodowych organizacji.

Reklama

Minister Waszczykowski pytany o to, jakie stanowisko przedstawi w czasie konferencji powiedział: "Chcemy pokazać, że różnego rodzaju jednostronne opinie o tym, że Polska nie jest zainteresowana problemami europejskimi, a szczególnie wyzwaniami, które płyną z Afryki północnej, z Bliskiego Wschodu - są niesprawiedliwe, niesłuszne".

"Polska od setek lat jest krajem zainteresowanym dialogiem międzykulturowym; przez wieki byliśmy krajem, który przyjmował ludzi z wielu części Europy" - podkreślił minister.

"Przypomnę nasz wkład finansowy i ekspercki, który możemy w dalszym ciągu rozszerzać" - powiedział minister Waszczykowski.

W poniedziałek, w przeddzień konferencji szef polskiego MSZ rozmawiał z gospodarzem obrad, ministrem spraw zagranicznych Włoch, Angelino Alfano. Razem odsłonili też przed Teatro Massimo w Palermo tablicę poświęconą Karolowi Szymanowskiemu.

Rozmowy obu ministrów wywołały duże zainteresowanie ze strony włoskich dziennikarzy, którzy na popołudniowej konferencji prasowej pytali Alfano, czy doszło do rozbieżności na tle kwestii relokacji uchodźców.

Szef włoskiego MSZ zaznaczył: "Rozmawialiśmy o naszej wspólnej wizji oraz o rozbieżnościach. Stanowisko Polski jest bardzo jasne; uczyni wszystko, co może w kwestii migrantów, wnosząc większy wkład z ekonomicznego punktu widzenia, zaś jak wyjaśnił mi polski minister: 'mamy ponad milion osób z Ukrainy'".

Odnosząc się do kryzysu migracyjnego i relacji z Libią, z którą strona włoska współpracuje, by powstrzymać falę migracyjną, Angelino Alfano oświadczył, że celem władz w Rzymie jest założenie w tym afrykańskim kraju takich obozów dla uchodźców, by spełniały standardy dotyczące praw człowieka.

Deklaracja ta odnosi się do zaangażowania Włoch na rzecz poprawy sytuacji w obozach na wybrzeżu Libii, w których przebywają w straszliwych warunkach migranci zawróceni z rejsów w kierunku Włoch i zatrzymani w czasie próby odpłynięcia.

Alfano dodał: "pod egidą Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, UNHCR przeeksperymentujemy dobrowolną relokację migrantów z obozów w Libii do każdego kraju, który wyrazi gotowość ich przyjęcia".

Jednym z tematów obrad będzie walka z procederem przemytu migrantów. Na mocy podpisanego w Palermo w poniedziałek porozumienia wyasygnowano 2,7 milionów euro na poprawę współpracy między krajami afrykańskimi, leżącymi na trasie tranzytu migrantów.

Z Palermo Sylwia Wysocka