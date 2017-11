Ambasada RP interweniuje ws. drogi na Monte Cassino

Ambasada RP we Włoszech w liście do władz miasta Cassino wyraziła zaniepokojenie możliwością zmiany statusu na prywatny publicznej drogi prowadzącej do pomników i miejsc upamiętniających walki polskich żołnierzy na Monte Cassino.

Zdjęcie Cmentarz na Monte Cassino /Marek Bazak /East News

Polska placówka dyplomatyczna w oświadczeniu podkreśliła, że w liście zaznaczyła, iż pozytywne rozpatrzenie wniosku o zmianę klasyfikacji drogi spowodowałoby ograniczenie dostępu do pomników na terenie, gdzie walczył II Korpus Polski.

Ambasada podjęła te oficjalne starania w reakcji na inicjatywę Związku Polaków we Włoszech, który zbiera podpisy pod petycją do burmistrza miasta Cassino Carlo Marii d'Alessandro o to, aby odrzucił wniosek dzierżawcy terenów w rejonie znanym pod nazwą Albaneta o prywatyzację drogi. Ten sam dzierżawca przed prawie dwoma laty urządził na wzgórzu, w pobliżu polskiego cmentarza wojennego "wioskę świętego Mikołaja". Jarmark ten został zamknięty po protestach ambasady RP i Polonii.

W liście do władz miejskich ambasada podkreśliła, że na obszarze, na który prowadzi droga, znajdują się pomniki nierozerwalnie związane z polskim cmentarzem wojennym, "bliskim narodowi polskiemu".

Ponadto zauważono, że Monte Cassino i ofiara tysięcy polskich żołnierzy są także symbolem bliskich więzi włosko-polskich. Ambasada zwróciła uwagę na to, że w zeszłym roku włoskie Ministerstwo Kultury uznało specjalny status obszaru Albanety i zaapelowało do lokalnych władz o to, by nie podejmowały inicjatyw uniemożliwiających jego ochronę.

W liście znajduje się również przypomnienie o tym, że pomniki II Korpusu zostały wymienione w porozumieniu rządów obu krajów o opiece nad cmentarzami wojennymi, podpisanym w Rzymie w 2012 roku.

Wniosek o zmianę statusu z drogi użytku państwowego na drogę użytku prywatnego ma zostać rozpatrzony przez komisję władz gminy w poniedziałek.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)