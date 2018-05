Ambasador Izraela poproszony o opuszczenie Turcji

Ambasador Izraela w Ankarze został wezwany do MSZ Turcji, gdzie poproszono go o tymczasowe opuszczenie kraju - podały we wtorek źródła w tym resorcie, dzień po tym jak 58 Palestyńczyków zostało zabitych przez izraelskie siły podczas protestów w Strefie Gazy.

Zdjęcie 58 Palestyńczyków zostało zabitych podczas protestów w Strefie Gazy /MOHAMMED SABER /PAP/EPA

W poniedziałek rząd Turcji wezwał swych ambasadorów w USA i Izraelu na konsultacje w związku z sytuacją w Strefie Gazy, gdzie doszło do krwawych starć palestyńsko-izraelskich, po tym jak Stany Zjednoczone przeniosły swoją ambasadę w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy.