Ambasador Korei Północnej poproszony o opuszczenie Hiszpanii

Ministerstwo spraw zagranicznych Hiszpanii poinformowało w poniedziałek, że poprosiło ambasadora Korei Północnej o opuszczenie tego kraju przed końcem września. Powód to rozwijanie przez Pjongjang programu atomowego mimo sprzeciwu społeczności międzynarodowej.

Zdjęcie Próba rakietowa Korei Północnej /KCNA /PAP/EPA

"Ambasador Korei Północnej (Kim Hiok Czhol) został dziś wezwany (do siedziby hiszpańskiego MSZ - PAP), gdzie został poinformowany o uznaniu go za persona non grata, musi więc przerwać wykonywanie swoich obowiązków i opuścić kraj przed 30 września" - poinformowano w komunikacie.

Pod koniec sierpnia hiszpańskie MSZ wezwało ambasadora Korei Północnej w Hiszpanii, by zdecydowanie potępić przeprowadzone przez Pjongjang testy broni nuklearnej i rakiet balistycznych oraz by zażądać redukcji liczby dyplomatów z Korei Płn. w Madrycie.

W zeszłym tygodniu Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie przyjęła przygotowaną przez USA rezolucję w sprawie nowych, ostrzejszych sankcji przeciwko Korei Północnej w reakcji na przeprowadzoną przez ten kraj 3 września kolejną eksplozję nuklearną.

Nowe restrykcje przewidują m.in. wprowadzenie limitu na dostawy ropy naftowej i całkowite embargo na dostawy gazu ziemnego do Korei Płn. oraz zakaz importowania północnokoreańskich wyrobów tekstylnych.

Po ostatniej próbie nuklearnej Północy Stany Zjednoczone zaapelowały do pozostałych krajów, by zerwały finansowe i dyplomatyczne stosunki z Pjongjangiem.