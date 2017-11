Ambasador Polski w trybie pilnym wezwany do ukraińskiego MSZ

MSZ Ukrainy wezwało w trybie pilnym ambasadora RP w Kijowie Jana Piekłę w związku z niewpuszczeniem do Polski sekretarza Międzyresortowej Komisji Ukrainy ds. Upamiętnień Swiatosława Szeremety.

Zdjęcie Ambasada RP w Kijowie /Fot. Adam Tuchlinski /Reporter

"Wzywamy w trybie pilnym ambasadora Polski na Ukrainie w związku z niewpuszczeniem sekretarza Państwowej Komisji Międzyresortowej Swiatosława Szeremety do Polski" - napisała na Twitterze rzeczniczka ukraińskiej dyplomacji Mariana Beca.

Szef MSZ Witold Waszczykowski mówił niedawno, że polska polityka wobec Ukrainy, jeśli chodzi o kwestie prawdy historycznej, będzie skorygowana. Oświadczył, że Polska uruchamia "procedury, które nie dopuszczą ludzi, którzy zachowują skrajnie antypolskie stanowisko, do przyjazdu do Polski". Dodał, że konsekwencje poniosą również osoby, które na poziomie administracyjnym nie dopuszczają do kontynuowania ekshumacji (chodzi o prace poszukiwawcze IPN - przyp. red.) i renowacji polskich miejsc pamięci. Nie chciał jednak ujawniać nazwisk.

Kilka miesięcy temu ukraińskie instytucje zajmujące się upamiętnieniami historycznymi zakazały stronie polskiej poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy. Zakaz został wydany po zdemontowaniu pomnika UPA w Hruszowicach na Podkarpaciu i wcześniejszych przypadkach dewastowania ukraińskich miejsc pamięci w Polsce.

W piątek obradujący w Krakowie Komitet Konsultacyjny Prezydentów Polski i Ukrainy uzgodnił, że zakaz poszukiwań i ekshumacji powinien zostać zniesiony. Obie strony mają rekomendować rządom, by w najbliższym czasie odbyło się spotkanie w tej sprawie pomiędzy wicepremierem Piotrem Glińskim a wicepremierem Pawło Rozenko.

Z Kijowa Jarosław Junko