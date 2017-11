Ambasador RP o wizycie w MSZ Ukrainy

Ukraina jest zbulwersowana niewpuszczeniem do Polski Światosława Szeremety, ale nie chce zaostrzenia sytuacji - powiedział Polskiemu Radiu ambasador RP w Kijowie Jan Piekło po wizycie w ukraińskim MSZ. Dyplomatę wezwano w trybie pilnym z powodu zakazu wjazdu do Polski dla sekretarza ukraińskiej państwowej komisji do spraw upamiętnień. Jest on współodpowiedzialny za blokowanie polskich ekshumacji na Ukrainie.

Zdjęcie Ambasada RP w Kijowie /Fot. Adam Tuchlinski /Reporter

Ambasador Polski w Kijowie Jan Piekło w rozmowie z Polskim Radiem wyjaśnił, że w ukraińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych spotkał się z nim szef departamentu Wasyl Bodnar. Rozmowa trwała około 40 minut.



Ambasador RP usłyszał, że strona ukraińska jest zbulwersowana zablokowaniem przez Polskę wjazdu na swoje terytorium ukraińskiego urzędnika państwowego odpowiedzialnego za ekshumacje.



Polski dyplomata zaznaczył, że podczas rozmowy nawiązano do wniosków Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy, na którym ustalono, że wspólne prace ekshumacyjne na terytorium Ukrainy powinny zostać wznowione. Zgodzono się co do tego, żeby ustalenia z Krakowa nadal były obowiązujące oraz zgodzono się co do potrzeby szukania wyjścia z zaistniałej sytuacji i niedopuszczenia, aby się ona zaostrzała.



Ukraina już od ponad pół roku blokuje polskie ekshumacje i upamiętnienia na swoim terytorium. O zakazie wjazdu dla urzędników odpowiedzialnych za blokowanie ekshumacji uprzedził na początku tego miesiąca minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.