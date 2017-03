Ambasador RP: Polskie konsulaty na Ukrainie zamknięte

​Nie można na razie stwierdzić, czy po ostrzelaniu konsulatu RP w Łucku Ukraina zwiększyła ochronę placówek dyplomatycznych na tyle, by Polska znów mogła je otworzyć - powiedział w środę wieczorem ambasador na Ukrainie Jan Piekło.

Zdjęcie Ostrzelana została siedziba Konsulatu Generalnego Polski w Łucku /Darek Delmanowicz /PAP

Wcześniej MSZ w Warszawie ogłosiło, że do czasu spełnienia oczekiwań strony polskiej w sprawie ochrony przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych wszystkie polskie urzędy konsularne na Ukrainie pozostaną zamknięte.

Reklama

Piekło przypomniał, że o ochronie polskich placówek rozmawiali w środę prezydenci Andrzej Duda i Petro Poroszenko.

- Prezydent Poroszenko zapowiedział zwiększenie ochrony nie tylko polskich placówek, ale w ogóle wszystkich placówek dyplomatycznych na Ukrainie, co może się wiązać ze znacznie bardziej skomplikowaną i większą operacją i tego się pewnie nie da zrobić ot tak - powiedział.

Dyplomata był w środę wieczorem w Łucku, gdzie osobiście zapoznawał się ze szkodami wyrządzonymi w polskim konsulacie przez eksplozję pocisku i rozmawiał o bezpieczeństwie placówki z lokalnymi władzami ukraińskimi.

- Jestem w tej chwili w Łucku, oglądam miejsce zdarzenia i rozmawiam w tej sprawie z ukraińskimi władzami. Jest tu policja, są dziennikarze, trwa proces zbierania dowodów. Według wstępnych ustaleń granatnik, z którego strzelano do konsulatu, znajdował się w odległości 75 metrów od niego - ujawnił.

"Ochrona mogła najwyżej zauważyć błysk i usłyszeć wybuch"

Piekło ocenił, że ukraińska ochrona polskiej placówki nie była w stanie zareagować na pojawienie się w pobliżu konsulatu osoby z granatnikiem, zwłaszcza, że do ataku doszło po północy. - Ochrona mogła najwyżej zauważyć błysk i usłyszeć wybuch - podkreślił.

Ambasador oświadczył, że polskie konsulaty zostaną otwarte dopiero po ustaleniu, że poziom ich ochrony ze strony ukraińskiej rzeczywiście wzrósł. Wyjaśnił, że mimo tych utrudnień obywatele ukraińscy nadal mogą składać wnioski wizowe.

- Centra Wizowe pracują, przyjmują wnioski, bo nie jest to teren konsulatów polskich. Natomiast konsulaty są zamknięte dla zewnętrznych interesantów. Dla obywateli polskich są otwarte. Jeżeli jest to pilna sprawa i trzeba coś szybko załatwić, to obywatel Polski nie będzie miał z tym problemów - zapewnił Piekło.

Konsulat RP w Łucku został ostrzelany w środę pół godziny po północy czasu lokalnego (godz. 23.30 we wtorek w Polsce). W tym czasie na terenie konsulatu była jedynie ochrona. W wyniku ataku nikt nie ucierpiał. Śledczy ustalili, że w siedzibę placówki strzelano z granatnika przeciwpancernego RPG-26.