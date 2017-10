Ambasador USA w Rosji: Kwestia Ukrainy jest kluczowa

Nowy ambasador USA w Rosji Jon Huntsman zapewnił w sobotę, że chce poprawy wzajemnych relacji między Waszyngtonem i Moskwą. Jednocześnie podkreślił, iż pierwszym krokiem na drodze do ich polepszenia jest uregulowanie sytuacji na Ukrainie.

Zdjęcie Jon Huntsman i Władimir Putin /PAVEL GOLOVKIN / POOL /PAP/EPA

Konflikt na Ukrainie "to problem nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale też dla Europy, Kanady i praktycznie dla wszystkich krajów rozwiniętych" - podkreślił.



Huntsman odniósł się także do kryzysu północnokoreańskiego, podkreślając, iż "nie jest on jedynie problemem USA". Jego zdaniem "poprzez wspólne działanie USA i Rosja mogłyby zmusić północnokoreański reżim do podjęcia negocjacji w celu wypracowania dyplomatycznego rozwiązania" - zaznaczył.



Jon Huntsman został mianowany ambasadorem USA w Rosji przez prezydenta Donalda Trumpa. Polityk i były gubernator stanu Utah w swej karierze dyplomatycznej był ambasadorem USA w Chinach i Singapurze. We wtorek prezydent Rosji Władimir Putin przyjął od niego na Kremlu listy uwierzytelniające.