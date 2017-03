Amerykański Senat zatwierdził przyjęcie Czarnogóry do NATO

Senat amerykańskiego Kongresu miażdżącą przewagą głosów 97 "za" do 2 "przeciw" zaaprobował we wtorek czasu miejscowego poprawki w traktacie waszyngtońskim pozwalające na przyjęcie Czarnogóry do NATO. Starania Czarnogóry o członkostwo w NATO popiera administracja prezydenta Donalda Trumpa.

Aby Czarnogóra, była republika Jugosławii, stała się pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, zmiany w traktacie waszyngtońskim zaaprobowane przez amerykański Senat muszą być ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie NATO.



Stany Zjednoczone są jednym z ostatnich państw należących do NATO, które ratyfikowało przyjęcie Czarnogóry do Sojuszu.

Podczas wtorkowej debaty amerykańscy senatorowie nie ukrywali, że ich poparcie dla członkostwa Czarnogóry jest odpowiedzią na agresywne poczynania Rosji wobec swoich sąsiadów.

"Władimir Putin jest zdecydowany na rozszerzenie swoich wpływów i znaczenia do tego stopnia, że nawet posunął się do próby obalenia demokratycznie wybranego rządu Czarnogóry" - powiedział podczas debaty senator John McCain, Republikanin ze stanu Arizona. "Jeśli odmówimy Czarnogórze (członkostwa w NATO - PAP) - ostrzegł McCain - kraj ten nie pozostanie demokracją, jaką jest obecnie".

Jeśli wszystkie państwa członkowskie NATO ratyfikują przyjęcie Czarnogóry do Sojuszu, to jedno z najmniejszych państw Europy, z populacją liczącą zaledwie 650 tys., zostanie 29. członkiem NATO.

