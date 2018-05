Amerykańskie myśliwce rozlokowano na japońskiej Okinawie

Pierwsze cztery myśliwce F-22 Raptor, należące do sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, zostały rozlokowane w amerykańskiej bazie lotniczej Kadena na japońskiej wyspie Okinawa. Niebawem ma do nich dołączyć dziesięć kolejnych maszyn. Mają one stacjonować tam przez najbliższy miesiąc.

Zdjęcie Na zdjęciu: Myśliwiec F-22 Raptor /ANDREW CABALLERO-REYNOLDS /AFP

Jak zauważa japońska agencja Kyodo, rozlokowanie myśliwców stanowi amerykańską grę operacyjną przed spotkaniem Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Spotkanie, zaplanowane na 12 czerwca, ma się odbyć w Singapurze.

Kilka dni temu lotniskowiec o napędzie atomowym USS Ronald Reagan wypłynął ze swojej bazy Jokosuka niedaleko Tokio na - jak poinformowało dowództwo amerykańskiej floty - "rozszerzony rekonesans" w regionie.

Podczas wtorkowego spotkania szefowie obrony narodowej Stanów Zjednoczonych i Japonii, uzgodnili, że kraje te będą "wywierać wpływ i nakładać sankcje" na Koreę Północną, dopóki ta nie zrezygnuje z prowadzonego programu nuklearnego.