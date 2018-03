Andrzej Duda: Kontyngent w Afganistanie będzie zwiększony

Polski Kontyngent Wojskowy natowskiej misji Resolute Support zostanie zwiększony - zapowiedział w poniedziałek w Bagram prezydent Andrzej Duda, który - razem z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem - odwiedził żołnierzy z okazji świąt wielkanocnych.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i płk. Grzegorz Potrzuski /Adam Guz /PAP

Prezydent i minister obrony rozmawiali z premierem Afganistanu Abdullahem Abdullahem i dowódcą misji Resolute Support gen. Johnem W. Nicholsonem.

"Zadeklarowaliśmy, że do końca roku zwiększymy o 50 żołnierzy ten kontyngent" - powiedział prezydent.

Podkreślił, że polscy żołnierze stacjonują w Afganistanie od 16 lat w ramach kolejnych zmian i misji, a obecna, choć nie ma charakteru bojowego, lecz szkoleniowy i doradczy, odbywa się w najniebezpieczniejszym z miejsc, w których służą polscy żołnierze.

"Nasi żołnierze cały czas są tutaj potrzebni i dlatego obiecywaliśmy dzisiaj gen. Nicholsonowi, że nie zamierzamy wycofywać naszych żołnierzy, bo misja musi trwać dalej aż do skutku, kiedy armia afgańska sama będzie mogła przejąć wszystkie obowiązki" - powiedział prezydent. Dodał, że stąd wynika deklaracja zwiększenia kontyngentu.

Minister Błaszczak wyraził przekonanie, że polski przemysł zbrojeniowy mógłby modernizować sprzęt sił afgańskich.

Do końca czerwca 2016 PKW Resolute Support liczył 200 żołnierzy i pracowników wojska; później dodano 50-osobowy odwód w kraju, a od lipca ub. r. PKW liczy do 250 osób. Trzon kontyngentu to żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, w skład PKW wchodzą także pododdziały m.in. z 11. pułku artylerii z Węgorzewa, 15. Brygady Zmechanizowanej z Giżycka, 1. Bazy Lotniczej Wojsk Lądowych z Inowrocławia; są także lekarze, logistycy i żołnierze Wojsk Specjalnych.