Ansa: Pod gruzami włoskiego hotelu znaleziono 6 żywych osób

W gruzach zniszczonego przez lawinę hotelu w Abruzji strażacy znaleźli sześć żywych osób - podały w piątek włoskie media. Ratownicy mają kontakt z uwięzionymi pod rumowiskiem ludźmi, z którymi już rozmawiali.

Zdjęcie Akcja ratunkowa /PAP/EPA

Kontakt z nimi nawiązano po godzinie 11 w piątek.

Trudna akcja ratunkowa

Ponad 100 ratowników i strażaków prowadzących poszukiwania ludzi w miejscu zniszczonego hotelu mówi, że praca przebiega w skrajnie trudnych warunkach. "Psy wyczuwają zapachy, ale my musimy przekopać się przez 4-5 metrów" - powiedział Matteo Gasparini z górskiego pogotowia ratunkowego. Obrona Cywilna poprosiła o przysłanie dodatkowych sił.

Ratownik górski Walter Milan zauważył, że zasypani ludzie mogą przetrwać 2-3 dni, jeśli mają dostęp do powietrza. "Ale to trudne" - przyznał. Poinformował, że w piątek do poszukiwań ocalałych oraz przekopywania śniegu i rumowiska włączony zostanie sprzęt mechaniczny, lecz - jak dodał - "z wielką ostrożnością, bo tam są zakopani ludzie".

W rejonie poszukiwań utrzymuje się zagrożenie lawinowe.