Antoni Macierewicz: Polska stoi po stronie Ukrainy

"Polska stoi po stronie Ukrainy, gdyż broni ona Europy. Bez Ukrainy Europa nie będzie pełnowartościowa" – oświadczył w czwartek minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas spotkania w Kijowie z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką.

Zdjęcie Defilada w Kijowie; w tle m.in. Petro Poroszenko i Antoni Macierewicz /PAP/EPA

"Europa bez Ukrainy nie będzie pełnowartościowa ani w sensie politycznym, ani gospodarczym, ani wojskowym. Polska jest i pozostanie razem z Ukrainą, ponieważ wasz kraj broni Europy" - powiedział minister, cytowany przez administrację Poroszenki.

Macierewicz złożył wizytę w Kijowie, gdzie był gościem obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Na trybunie honorowej wraz z nim zasiedli: szef ministerstwa obrony USA James Mattis oraz ministrowie obrony Litwy, Łotwy, Estonii, Turcji, Czarnogóry, Mołdawii i Gruzji, a także przedstawiciele Rumunii, Kanady i Wielkiej Brytanii.

"Chciałbym podziękować za wspaniałe święto, które było naszym wspólnym świętem, bo to na Ukrainę spada dzisiaj główny ciężar obrony Europy przed barbarzyństwem, które grozi całej Europie, ale przede wszystkim flance wschodniej (NATO - PAP)" - powiedział Macierewicz na wspólnej konferencji prasowej z ministrem obrony Ukrainy Stepanem Połtorakiem.

Macierewicz poinformował, że rozmawiał z Poroszenką i Połtorakiem m.in. o współpracy przemysłów obronnych Polski i Ukrainy oraz o udziale brygady ukraińsko-litewsko-polskiej w ćwiczeniach bojowych państw Grupy Wyszehradzkiej w przyszłym roku.

"Prezydent Poroszenko i minister Połtorak wyrazili zgodę na udział wojsk ukraińskich w tych ćwiczeniach, za co serdecznie dziękuję, bo to jest istotny krok naprzód we współpracy Ukrainy z Unią Europejską i partycypacji Ukrainy w działaniach obronnych UE, co dla Polski jest bardzo ważne" - powiedział polski minister obrony.

Połtorak podziękował Macierewiczowi za przybycie na Ukrainę i obecność na uroczystościach Dnia Niepodległości i podkreślił, że "jest to człowiek, który robi wszystko, by współpraca między Polską i Ukrainą była na najwyższym poziomie". Przypomniał, że 15 sierpnia na zaproszenie ministra Macierewicza był gościem na Święcie Wojska Polskiego w Warszawie.

"Byłem pod ogromnym wrażeniem stosunku Polaków do tradycji i historii, a przede wszystkim pod wrażeniem przyjaznego nastawienia, które odczułem wobec Ukrainy w Polsce" - powiedział.

"To, że Polska w Dniu Niepodległości Ukrainy była dziś z nami, jest dla nas bardzo ważne. Dla Ukrainy bardzo istotne jest to, że mamy sąsiada, który podaje nam ramię w trudnych dla nas chwilach" - oświadczył minister Połtorak.

Podczas wizyty w Kijowie minister Macierewicz złożył kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Euromajdanu 2014. Obserwował także defiladę wojskową, w której uczestniczył pododdział wydzielony z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, afiliowany do Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady z dowództwem w Lublinie, a także pododdziały z Gruzji, Kanady, Wielkiej Brytanii, Mołdawii i USA oraz poczty sztandarowe z Estonii, Łotwy i Rumunii.

Z Kijowa Jarosław Junko