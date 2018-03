Aresztowano dżihadystę z IS. Planował atak przy użyciu ciężarówki

Pod zarzutem przynależności do organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (IS) włoska policja aresztowała w środę w Turynie mieszkającego tam 23-letniego Marokańczyka. W toku śledztwa ustalono, że planował on zamach przy użyciu ciężarówki.

Prokuratura do walki z terroryzmem podała, że do aresztu trafił Elmahdi Halili.

"Musieliśmy działać błyskawicznie, by wyeliminować zagrożenie; Halili mógł dokonać zbrodni" - oświadczył na konferencji prasowej szef turyńskiej policji Francesco Messina. "Nie mogliśmy czekać na to, aż wyznaczy cel ataku. Pojawiły się elementy wskazujące na możliwość przeprowadzenia przez niego natychmiastowej akcji" - dodał.

Powołując się na ustalenia śledztwa, Messina poinformował, że dżihadysta szukał kontaktu z potencjalnymi samotnymi wilkami gotowymi dokonać zamachu terrorystycznego. Spotykał się m.in. z imigrantami z Maroka i Ghany, znanymi wymiarowi sprawiedliwości.

"Uczył się, jak posługiwać się nożem i jak przygotować ciężarówkę do ewentualnego ataku" - ujawnił komendant policji w stolicy Turynu.

Halili zamieszczał w internecie materiały propagandowe IS, wśród nich apele o prowadzenie kampanii terroru w Europie. Jest on autorem pierwszego tekstu propagandowego dżihadystów w języku włoskim.

Media podały, że już w 2015 roku zatrzymany w środę mężczyzna został objęty śledztwem przez prokuraturę w Brescii, dotyczącym werbunku wojowników na front Państwa Islamskiego. Został wtedy skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu za apologię terroryzmu i publikowanie materiałów dżihadystów.

W wyniku kolejnego dochodzenia wszczętego przeciwko Halilemu ustalono, że zaraz po otrzymaniu tego wyroku zradykalizował się jeszcze bardziej i wzmógł działania na rzecz rozpowszechniania propagandy IS. Zamieszczał nagrania filmowe przedstawiające walki dżihadystów na froncie w Iraku i Syrii, egzekucje cywilów i żołnierzy, komunikaty tzw. kalifatu, który przyznał się do zamachów w Paryżu i Brukseli.

Również w środę policja przeszukała domy osób podejrzewanych o islamski ekstremizm w Mediolanie, Modenie, Bergamo, Reggio Emilia i w Neapolu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka