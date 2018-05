Armenia: Rozpoczęła się akcja obywatelskiego nieposłuszeństwa

Ruch samochodowy w stolicy Armenii - Erywaniu jest w środę rano sparaliżowany, metro działa z utrudnieniami - podała agencja Interfax. W ramach akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego zablokowane zostały wejścia do niektórych budynków rządowych.

Zdjęcie W Armenii rozpoczęła się w środę akcja nieposłuszeństwa obywatelskiego /ZURAB KURTSIKIDZE /PAP/EPA

Do ogólnokrajowego strajku, ogłoszonego przez lidera opozycji Nikola Paszyniana, przyłączyli się pracownicy międzynarodowego portu lotniczego. Trasa łącząca stolicę Armenii z lotniskiem jest zablokowana.



Reklama

Zwolennicy opozycji ustawiają się w poprzek dróg, uniemożliwiając przejazd samochodów. W niektórych miejscach przegradzają drogi własnymi autami. Funkcjonariusze policji ograniczają swoje działania do wezwań o zachowanie spokoju i rozejście się do domów.

Na miejsce przybyli policjanci i funkcjonariusze służb specjalnych. Pasażerowie docierają na lotnisko pieszo.

Zwolennicy opozycjonisty zablokowali też część ulic w drugim co do wielkości mieście Armenii - Giumri. Akcja protestu rozpoczęła się o godz. 8.00 czasu miejscowego (godz. 6.00 w Polsce).

Paszynian wezwał do kampanii nieposłuszeństwa obywatelskiego po tym, jak nie został we wtorek wybrany na szefa rządu przez parlament. Za kandydaturą Paszyniana opowiedziało się 45 deputowanych w 105-mandatowym parlamencie Armenii, co oznacza, że opozycjoniście zabrakło ośmiu głosów. Paszynian był jedynym kandydatem.

Nikoł Paszynian zapowiedział, że opozycja się nie podda i będzie prowadzić protesty, aż do całkowitego zwycięstwa.