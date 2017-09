Armia przejęła centrum dowodzenia dżihadystów w Marawi

Filipińska armia poinformowała w niedzielę, że przejęła kontrolę nad centrum dowodzenia dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS) w Marawi, na południu kraju, gdzie od czterech miesięcy trwa islamistyczna rebelia. Według wojska, znacznie osłabi to bojowników.

Zdjęcie Ten ogromny sukces jeszcze bardziej osłabia grupę terrorystyczną, pozbawiając ją centrum dowodzenia - oświadczył w komunikacie generał Eduardo Ano /AFP

Do przejęcia kontroli nad centrum dowodzenia doszło po krwawej walce, która rozpoczęła się w sobotę w meczecie i innym budynku - podała armia.

"Ten ogromny sukces jeszcze bardziej osłabia grupę terrorystyczną, pozbawiając ją centrum dowodzenia - oświadczył w komunikacie generał Eduardo Ano. - Trwają czynności oczyszczania (obszarów z dżihadystów - red.), a my oczekujemy, że wróg opuści kolejne pozycje przejęte w przeszłości, do czego nie dojdzie bez walk". "Jesteśmy na to gotowi" - dodał generał.

Konflikt w Marawi, na wyspie Mindanao, rozpoczął się w maju, gdy siły rządowe próbowały aresztować lokalnego szefa terrorystów sprzymierzonych z IS, Isnilona Hapilona. Armia wyjaśniała, że sprowokowało to dżihadystów do przedwczesnej próby przejęcia kontroli nad miastem, w celu przekształcenia go w kalifat, jak uczyniło IS w Iraku i Syrii.

Rebelianci z Marawi należą do grupy Maute, która zdaniem rządu Filipin jest powiązana z islamistami z ugrupowania Abu Sajaf. Złożyło ono przysięgę wierności Państwu Islamskiemu, znane jest z brutalnych działań, szczególnie wobec cudzoziemców, m.in. z zamachów bombowych, wymuszeń i porwań dla okupu. Południe Filipin chce przekształcić w kalifat od lat 70. XX wieku. Eksperci wskazują, że akcja militarna może nie wystarczyć, by przywrócić pokój w biednym regionie od dawna zaniedbywanym przez polityków.

W wyniku konfliktu z rejonu walk uciekło prawie 0,5 mln ludzi; według danych rządowych zginęło tam już ponad 800 osób, w tym dżihadystów, cywilów i wojskowych.