Atak na polski konsulat. Ukraińskie organy ścigania gotowe do współpracy z Polską

Prokuratura Generalna i MSW Ukrainy wyraziły gotowość do pełnej współpracy z Polską w śledztwie w sprawie ostrzelania polskiego konsulatu w Łucku - oświadczyli w piątek w Kijowie szefowie tych instytucji, Jurij Łucenko i Arsen Awakow.

"Materiały śledztwa będą całkowicie otwarte dla polskich specjalistów" - powiedział Awakow, odpowiadając na pytanie PAP o możliwość udziału polskiej strony w dochodzeniu. "Jak tylko otrzymamy wniosek od polskiej Prokuratury Generalnej, możemy udostępnić jej dokumenty śledztwa, albo też stworzyć wspólne prokuratorskie i śledcze grupy" - dodał Łucenko.

Z ich wypowiedzi wynika, że Warszawa nie zwróciła się dotychczas do Kijowa z wnioskiem o współpracę w sprawie ataku na polski konsulat. "Jeśli zwrócą się do nas polskie organy to w porządku, który przewidziany jest naszymi umowami dwustronnymi i umowami międzynarodowymi, z radością będziemy pracowali razem" - zapewnił Łucenko.

Pytany, jacy specjaliści z Polski mogliby uczestniczyć w dochodzeniu, prokurator powiedział: "tacy, których przyśle nam polskie państwo".

"Mogą to być przedstawiciele jakiejkolwiek instytucji państwa polskiego. Jeśli otrzymamy wniosek od polskiej Prokuratury Generalnej, który przekaże nam polskie Ministerstwo Sprawiedliwości, natychmiast stworzymy takie grupy. Bez przeszkód możemy powoływać wspólne śledcze i wspólne prokuratorskie grupy dla wyjaśnienia tej sprawy" - podkreślił Łucenko.

Zapewnił, że władze w Kijowie są otwarte na wszelką współpracę. Ocenił także, że osoba, która strzelała w konsulat w Łucku "jest wrogiem nie tylko Polski, ale także Ukrainy". "Nasze dobrosąsiedzkie i partnerskie stosunki może niszczyć jedynie człowiek, który chce zła dla Ukrainy" - powiedział.

Prokurator powtórzył, że śledztwo w sprawie incydentu w Łucku prowadzone jest z paragrafu o terroryzmie. "Trwa dochodzenie i o żadnych innych nowych szczegółach nie mogę na razie niczego powiedzieć" - oświadczył.

Minister Awakow poinformował z kolei, że po ostrzale wzmocniono ochronę wszystkich placówek i przedstawicielstw dyplomatycznych na Ukrainie.

"Bezpieczeństwo polskich konsulatów i przedstawicielstw jest zapewnione, ale należy zrozumieć, że znajdujemy się w stanie wojny z Federacją Rosyjską i możliwe są prowokacje. I proszę, by tym prowokacjom nie nadawać jakiegoś innego znaczenia. Chcę, żebyście zrozumieli, że w Polsce, u nas i w Rosji temat ten będzie ogrywany przez destrukcyjne siły. Konsulaty, ambasady i inne instytucje innych państw są jednak bezpieczne" - oświadczył szef ukraińskiego MSW.

Atak na polski konsulat

Siedziba Konsulatu Generalnego RP w Łucku, na północnym zachodzie Ukrainy, została ostrzelana z granatnika w nocy z wtorku na środę. Uszkodzona została elewacja budynku, nikt nie ucierpiał.

W związku z atakiem w środę do MSZ został wezwany ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. Po spotkaniu resort poinformował, że do czasu spełnienia oczekiwań strony polskiej w sprawie ochrony przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych wszystkie polskie urzędy konsularne na Ukrainie pozostaną zamknięte. Polska ma na Ukrainie sześć konsulatów: w Kijowie, Charkowie, Lwowie, Łucku, Odessie i Winnicy.

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zapowiedział w czwartek, że polskie konsulaty na Ukrainie zostaną otwarte, kiedy Polska upewni się, że są bezpieczne. Poinformował też, że MSZ jest zdeterminowany, by wzmocnić bezpieczeństwo placówek poprzez wysłanie tam polskich pracowników ochrony.

Oburzenie w związku z ostrzelaniem konsulatu wyrazili prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin. Poroszenko w przeprowadzonej w środę rozmowie telefonicznej z prezydentem Andrzejem Dudą poinformował o wzmocnieniu ochrony placówek dyplomatycznych oraz miejsc pamięci historycznej na Ukrainie. Zaproponował także Dudzie włączenie polskich specjalistów do śledztwa w sprawie ostrzelania konsulatu RP w Łucku.

