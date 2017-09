Atak nożownika we Francji

Nożownik zaatakował żołnierza - donosi AFP. Do zdarzenia doszło w Paryżu. Jak informuje France24, sprawca ataku został zatrzymany i aresztowany przez służby.

Zdjęcie Patrol policji na jednej z paryskich ulic, zdj. ilustracyjne /Tadeusz Koniarz /Reporter

Jak podaje policja, zaatakowany żołnierz nie odniósł poważnych obrażeń, gdyż szybko udało mu się unieszkodliwić sprawcę.

AFP podaje, że do zdarzenia doszło na jednej ze stacji metra w Paryżu ok. godziny 6.30. Do żołnierzy patrolujących okolicę metra miał podejść mężczyzna i wyciągnąć nóż. Służby wskazują, że sprawca ataku powoływał się na działania w imię Allaha i IS.