Atak samobójczy w Kabulu. Co najmniej osiem ofiar

Co najmniej osiem osób zginęło w poniedziałkowym zamachu samobójczym w Kabulu na członków Rady Ulemów Afganistanu - poinformowały lokalne władze. Do potężnego wybuchu miało dojść, gdy muzułmańscy uczeni w zakresie prawa i teologii wychodzili z posiedzenia.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /STRINGER /East News

Jak zaznaczają przedstawiciele służb bezpieczeństwa, liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.

Reklama

Podczas zebrania Rada Ulemów Afganistanu wydała fatwę zakazującą ataków samobójczych, określając je jako sprzeczne z islamem.

Na razie żadna organizacja nie przyznała się do przeprowadzenia zamachu. W Afganistanie regularnie dochodzi do ataków samobójczych przeprowadzonych przez talibów lub bojowników Państwa Islamskiego (IS).