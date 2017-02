Atak w pakistańskim sądzie. Są zabici i ranni

Co najmniej osiem osób zginęło, a 12 zostało rannych w ataku na sąd, który miał miejsce we wtorek w północno-zachodnim Pakistanie. Dwóch zamachowców samobójców chciało wejść do budynku sądu, trzeci uciekł i jest ścigany przez policję - poinformowała miejscowa policja.

Trzech zamachowców samobójców zaatakowało budynek sądu w Tangi, niedaleko Ćarsaddy. Przedstawiciel lokalnych władz Bahadur Yar poinformował, że widział ciała dwóch napastników.

Jeden z zamachowców wysadził się w powietrze, a drugi został zastrzelony przez policję.

Pakistańskie siły bezpieczeństwa są w stanie pogotowia po serii zamachów samobójczych, do których doszło w Pakistanie w zeszłym tygodniu. W najbardziej krwawym z nich, na suficką świątynię w mieście Sehwan na południowym wschodzie kraju, śmierć poniosło 88 osób.