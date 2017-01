Atak zimy we Włoszech. Zmarło 8 osób

8 ofiar zimna we Włoszech, nieprzejezdne drogi, apele o ograniczenie podróży samochodem, kłopoty na kolei i lotniskach, odwołane lokalne wybory - to skutki ataku zimy. W całym kraju temperatura spadła poniżej zera, co jest rzadkim zjawiskiem.

Zdjęcie Fontanna na Placu Republiki w Rzymie /PAP/EPA

Wśród śmiertelnych ofiar mrozów są przede wszystkim bezdomni, a także chory na Alzheimera 81-letni mężczyzna z Monzy na północy, który wyszedł z domu lekko ubrany i zgubił się nad rzeką, niedaleko swego domu.



Pod śniegiem znalazła się duża część środkowych i południowych Włoch. W najbardziej zasypanych miejscowościach w regionach Abruzja, Basilicata, Apulia i Molise szkoły będą w poniedziałek zamknięte. W kilku miastach, między innymi w Isernii, Chieti, Foggii i Pescarze, odwołano zaplanowane na niedzielę wybory do władz prowincji. Szczególnie trudna sytuacja panuje w Abruzji, gdzie doszło do przerw w dostawach prądu, a także w Kampanii. Tam, w rejonie miasta Benevento, odciętych od świata jest pięć miejscowości.

Temperatury uznano w mediach za "polarne". 10 stopni mrozu zanotowano w Pordenone i Udine, 8 stopni poniżej zera w Padwie, Weronie i Vicenzy. Do minus 2 spadła temperatura w Rzymie.

Od minus 16 do minus 9 wynoszą temperatury w miasteczkach Umbrii, zniszczonych w niedawnych trzęsieniach ziemi: w Nursji i Castelluccio di Norcia. W niektórych miejscowościach zawieszono operację wywozu ruin zburzonych budynków, by skoncentrować wszystkie wysiłki na zapewnieniu przejezdności dróg.

"Musimy za wszelką cenę uniknąć sytuacji, w której miejsca dotknięte trzęsieniem ziemi byłyby teraz odcięte od świata" - mówią przedstawiciele Obrony Cywilnej. Ostrzegają zarazem, że bardzo trudne warunki pogodowe będą się utrzymywać w środkowych i południowych Włoszech i dlatego apelują o najwyższą ostrożność i ograniczenie podróży.

Z kolei krajowy zarząd dróg zaapelował o powstrzymanie się od ruszania w trasę w Apulii, Marche, Molise, Basilicacie, w północno-wschodniej Sycylii, a także w Abruzji. W tym ostatnim regionie, przy autostradzie w rejonie Pescary, stoją setki tirów, ponieważ z powodu pogody wprowadzono tam zakaz ruchu ciężkich pojazdów. Pracownicy zarządu autostrady roznoszą kierowcom posiłki i gorące napoje.

Problemy i opóźnienia zanotowano na zasypanych śniegiem mniejszych krajowych lotniskach, na przykład w Bari.

W związku z falą zimna władze Rzymu rozpoczęły w weekend operację pod hasłem "ciepłe szkoły" po to, by uczniowie wracający w poniedziałek na lekcje po długich feriach świąteczno-noworocznych weszli do ogrzanych placówek. Wszędzie sprawdzane jest ogrzewanie, które zostanie włączone z wielogodzinnym wyprzedzeniem.