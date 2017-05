Australia: Matka nie odpowie za zamordowanie ośmiorga dzieci

W 2014 roku Australijka Raina Thaiday, we własnym domu, zamordowała ośmioro dzieci. Teraz sąd uznał, że w chwili popełnienia czynu była niepoczytalna, co oznacza, że nie może ponosić odpowiedzialności karnej.

Zdjęcie Pogrzeb ośmiorga dzieci w styczniu 2015 roku /AFP

Decyzja australijskiego sądu zapadła już miesiąc temu, ale aż do dziś nie została ujawniona. Prawdopodobnie obawiano się, że treść wyroku spowoduje oburzenie społeczne.

Reklama

W grudniu 2014 roku w mieście Cairns, które jest jednym z najpiękniejszych ośrodków turystycznych w Australii, doszło do bodaj największej tragedii w historii tej miejscowości.

Raina Thaiday, we własnym domu, zamordowała ośmioro dzieci: czterech synów, trzy córki i siostrzenicę. Kobieta dokonała brutalnej zbrodni przy użyciu noża. Dzieci zostały zadźgane, a na ich ciałach znaleziono mnóstwo ran kłutych. Dzieci były w wieku od dwóch do czternastu lat.

Ciała odkrył najstarszy, już dorosły syn - Lewis Warria. On także odnalazł matkę przed domem. Była w bardzo złym stanie, bo sama zadała sobie 35 ran kłutych.

Thaiday od początku przyjęła bardzo dziwną linię obrony. Nazywała się "wybrańcem" i uważała, że musi chronić dzieci i dom przed siłami zła. W grudniowy wieczór miała usłyszeć "głos ptaka" i rozpoczęła zbrodnię.

W sprawę zostali zaangażowani najlepsi psychiatrzy na świecie. Ich opinie okazały się kluczowe w podjęciu werdyktu. BBC cytuje ich słowa.

Dr Jane Phillips, psychiatra kryminalistyczny: - Usłyszała głos ptaka i uwierzyła, że ten głos to wiadomość. Wiadomość, że musi zabić dzieci, by je uratować.

Dr Frank Varghese, psychiatra: - To sprawa, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem. To sprawa wyjątkowa i straszna. To schizofrenia w jej najgłębszym wydaniu i to jest w tym najgorsze.

- Thaiday miała głęboką chorobę psychiczną, która pozbawiła ją zdolności racjonalnego myślenia w momencie popełniania czynu. Choć nie ma żadnych wątpliwości, co do dowodów, to Thaiday ma prawo do obrony z powodu niepoczytalności - powiedziała sędzia Jean Dalton, którą cytuje BBC.

Thaiday, która dziś ma 40 lat, znajduje się w specjalnym, pilnie strzeżonym ośrodku w Brisbane. Na razie nie wiadomo, czy kiedykolwiek powróci do życia w społeczeństwie.

Dom, w którym dokonała okrutnej zbrodni, został rozebrany. W jego miejscu powstał park, który ma być miejscem pamięci zamordowanych dzieci.