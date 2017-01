Australia: Matka przyznała się do zabicia trójki dzieci

37-letnia Akon Goude przyznała się do zabicia trójki swoich dzieci. Kobieta wjechała samochodem, w którym znajdowały się dzieci, do jeziora Gladman, na przedmieściach Melbourne. Do tragedii doszło w 2015 r. - informuje BBC.

Zdjęcie Do tragedii doszło 9 kwietnia 2015 r. w Wyndham Vale, na przedmieściach Melbourne /JULIAN SMITH /PAP/EPA

Kobieta zabiła rocznego syna i czteroletnie bliźniaki. W chwili, gdy doszło do zdarzenia, w samochodzie była córka kobiety. 6-letnią dziewczynkę udało się uratować.

W Sądzie Najwyższym Wiktorii (najwyższy organ władzy sądowniczej w systemie prawnym stanu Wiktoria), Akon Goude przyznała się do jednego dzieciobójstwa, dwóch morderstw i jednego usiłowania zabójstwa.



Kobieta przybyła do Australii z Sudanu Południowego w 2008 r.



Joseph Manyang, ojciec trojga dzieci, zeznawał w zeszłym roku, że przed wypadkiem, kobieta poczuła zawroty głowy. Opisywał kobietę jako "kochającą matkę", która nie zaszkodziłaby umyślnie dzieciom. Jednakże kluczowy świadek powiedział policji, że kobieta mówiła o zabiciu dzieci w dniu, kiedy doszło do tragedii.



Następna rozprawa ma odbyć się 31 stycznia. Do tego czasu, kobieta zostanie w areszcie.