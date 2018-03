Australia: Ocean wyrzucił 150 wielorybów. Akcja ratunkowa

Ocean wyrzucił na plażę w Australii około 150 wielorybów. Trwa akcja ratunkowa zwierząt.





Grindwale krótkopłetwe znaleziono nad ranem około 300 kilometrów na południe od Perth. Połowa zwierząt już nie żyje. Władze Zachodniej Australii przestrzegają przed możliwymi atakami rekinów i ostrzegają, by trzymać się z dala od wody.

Dorosłe grindwale krótkopłetwe, choć zaliczane są do delfinowatych, zachowaniem przypominają wieloryby. Dorosłe ssaki mierzą do 6,5 metra i ważą do czterech ton.



Naukowcy nie wiedzą, co powoduje, że te zwierzęta wypływają na ląd.