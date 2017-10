Austria: Muzułmanka musiała odsłonić twarz

Policja w Austrii wyegzekwowała na muzułmance podporządkowanie się przepisom dotyczącym zakazu zasłaniania twarzy i zmusiła kobietę do ściągnięcia kwefu. W Austrii prawo zabrania zasłaniania twarzy.

Zdjęcie Interwencja policji w Zell am See /Barbara Gindl /AFP

Zdarzenie miało miejsce w Zell am See. Funkcjonariusze policji podeszli do łamiącej przepisy kobiety i nakazali jej odkrycie twarzy.

Za zasłanianie twarzy w miejscu publicznym w Austrii grozi grzywna w wysokości 150 euro. Wyjątek stanowią "wydarzenia kulturalne". Ich uczestnicy są wyłączeni z zakazu.

Ustanawiając zakaz zasłaniania twarzy w miejscach publicznych rząd austriacki argumentował, że "akceptacja i poszanowanie austriackich wartości to podstawowe warunki udanego współistnienia pomiędzy większością austriackich obywateli a przybyszami z krajów trzecich". Zaznaczono również, że zakaz zasłaniania twarzy "zapewnia jedność społeczną w społeczeństwie otwartym".