Austria odsyła uchodźców do domu

Austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce doprowadzić do tego, by duża część przybyłych do Austrii uchodźców powróciła do swoich krajów. Determinacja nad Dunajem jest tak duża, że szef MSW chce wesprzeć tysiącem euro każdego z pierwszego tysiąca migrantów, którzy dobrowolnie zdecydują się opuścić Austrię i wrócić do swoich ojczyzn.

Zdjęcie Minister Spraw Wewnętrznych Austrii Wolfgang Sobotka /TIZIANA FABI /AFP

Według austriackiego ministra spraw wewnętrznych, do 2019 roku Austrię może opuścić nawet pięćdziesiąt tysięcy migrantów, duża część z nich dobrowolnie. Powodem tego ma być brak perspektyw i negatywny przebieg postępowania azylowego.



Zdaniem Wolfganga Sobotki, projekt zmian wprowadzający wsparcie finansowe ma służyć jako zachęta. Jednak przewidziano pewne ograniczenia. Według zapowiedzi austriackiego MSW, na tysiąc euro dofinansowania będą mogli liczyć tylko starający się o azyl uchodźcy, którzy byli objęci postępowaniem przed piętnastym marca tego roku. Projekt ma dotyczyć przede wszystkim uchodźców z Afganistanu, Iraku i krajów afrykańskich.





Najnowsze dane pokazują, że proces pomagający przybyłym do Austrii uchodźcom funkcjonuje całkiem sprawnie. W zeszłym roku kraj ten opuściło ponad dziesięć tysięcy migrantów, z czego ponad pięć tysięcy dobrowolnie.