Austria: Zgoda na ekstradycję Pawła K. do Polski

Wiedeński sąd wydał dziś zgodę na ekstradycję do Polski Pawła K., podejrzanego o zamordowanie 18 lat temu Iwony Cygan.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Było to już drugie posiedzenie ekstradycyjne dotyczące Pawła K. Już w lutym Wyższy Sąd Krajowy w Wiedniu przychylił się do ekstradycji Polaka, jednak obrońca mężczyzny złożył odwołanie. I to ono było przedmiotem dzisiejszego posiedzenia. Sąd odniósł się do odwołania negatywnie.



Choć na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie dojdzie do ekstradycji, pewne jest, że Paweł K. zostanie w najbliższym czasie przekazany w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwości. Paweł K. został zatrzymany 9 stycznia i od tamtej pory przebywa w wiedeńskim areszcie. Poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania pod zarzutem zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.



Sprawą zamordowanej w sierpniu 1998 roku 17-letniej Iwony Cygan ze Szczucina w Małopolsce, od kilku lat zajmuje się specjalna jednostka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - tzw. Archiwum X. W wyniku śledztwa zatrzymano 7 osób, w tym ojca Pawła K. oraz przyjaciółkę zamordowanej dziewczyny - Renatę G.