Austriacka prasa: Niemiecki wywiad szpiegował w Wiedniu

Niemcy skarżą się na inwigilację ze strony USA, lecz sami też nie stronią od szpiegowania w zaprzyjaźnionych krajach. Austriackie media piszą, że BND podsłuchiwał placówki austriackie i międzynarodowe w Wiedniu.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Adam Staśkiewicz /East News

Niemiecki wywiad BND inwigilował od 1999 roku do co najmniej 2006 roku niemal 2000 połączeń telekomunikacyjnych należących do austriackich urzędów, firm prywatnych, organizacji międzynarodowych oraz placówek dyplomatycznych, w tym ambasady polskiej, mających siedziby we Wiedniu - podały dziennik "Der Standard" i magazyn "profil".

Wiedeń żąda wyjaśnień

Władze Austrii zażądały od Niemiec "pełnego wyjaśnienia" sytuacji. "Szpiegowanie w zaprzyjaźnionych krajach nie tylko odbiega od zwyczajowych norm i jest niepożądane, ale jest też nie do zaakceptowania" - oświadczył prezydent Austrii Alexander Van der Bellen występując na konferencji prasowej z premierem Sebastianem Kurzem. Kurz powiedział, że konieczna jest pewność, iż inwigilacja została zakończona, a pozyskane tą drogą informacje usunięte.

Niemieckie służby uzasadniały swoje działania poszukiwaniem międzynarodowych źródeł finansowania terroryzmu i walką z praniem brudnych pieniędzy. Zdobytymi informacjami dzieliły się z innymi wywiadami, w tym z amerykańską NSA.

Na celowniku także ambasada Polski

BND kontrolował 128 połączeń międzynarodowych organizacji, także ONZ oraz 75 ambasad, w tym przedstawicielstwa Iranu, Korei Północnej, Rosji, Ukrainy i Polski.

Niemiecki wywiad odmówił skomentowania informacji podanych przez austriackie media.

"Der Standard" przypomina słowa kanclerz Angeli Merkel z jesieni 2013 roku, gdy okazało się, że instytucje niemieckie znajdują się w polu zainteresowania amerykańskich służb. Merkel powiedziała wówczas: "Szpiegowanie przyjaciół, to nie uchodzi".

Parlament zbada zarzuty

Przewodniczący parlamentarnej komisji do kontroli służb, poseł CDU Armin Schuster powiedział, że kierowane przez niego gremium sprawdzi, czy zarzuty wysuwane przez Austrię są nowe, czy też należą do informacji ujawnionych już w 2015 roku. Niemiecki chadek nie wykluczył zwołania nadzwyczajnego posiedzenia komisji.

Niemiecki parlament znowelizował w minionej kadencji ustawę o BND, zaostrzając kontrolę nad wywiadem oraz precyzując przepisy dotyczące działalności wywiadowczej za granicą.