Autonomia Palestyńska wezwała swego przedstawiciela w USA na konsultacje

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas wezwał jej głównego przedstawiciela w Waszyngtonie na konsultacje w związku z przeniesieniem ambasady USA do Jerozolimy - powiedział we wtorek główny negocjator Organizacji Wyzwolenia Palestyny Saeb Erekat.

Ministerstwo spraw zagranicznych Autonomii Palestyńskiej poinformowało, że decyzja o odwołaniu Husama Zomlota na konsultacje "jest następstwem przeniesienia amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy".

Erekat powiedział w wywiadzie dla palestyńskiej telewizji, że Zomlot jest już w drodze do Autonomii Palestyńskiej.

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie została uroczyście otworzona w poniedziałek. W zamieszkach, do których doszło tego dnia w Strefie Gazy podczas masowych protestów przeciw decyzji USA, zginęło blisko 60 Palestyńczyków.

Biały Dom obarczył radykalną palestyńską organizację Hamas "całkowitą odpowiedzialnością za tragiczne przypadki śmierci" w Strefie Gazy.

Rzecznik Białego Domu Raj Shah podkreślił, że "Hamas z wyrachowaniem, cynicznie sprowokował (izraelską - PAP) reakcję".

Europejscy przywódcy potępili przemoc, do jakiej doszło w Strefie Gazy, i wezwali władze Izraela do zachowania umiaru oraz zagwarantowania Palestyńczykom prawa do pokojowych protestów. (PAP)