Awaryjne lądowanie w Tokio

Samolot należący do japońskich linii lotniczych lądował awaryjnie na lotnisku Haneda w Tokio. Na pokładzie maszyny było 248 osób. Nikomu nic się nie stało.

Zdjęcie Samolot Japan Airlines, zdjęcie ilustracyjne /AFP

Do awaryjnego lądowania doszło niedługo po starcie samolotu.



Prawdopodobnie przyczyną było uderzenie ptaka w silnik. Na zdjęciach widać jak z lewego silnika Boeing'a 777 wydobywają się płomienie.



Samolot należący do Japan Airlines miał lecieć z Tokio do Nowego Jorku. Wśród 248 osób znajdujących się na pokładzie było 233 pasażerów i 15 członków załogi.