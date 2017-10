Bangladesz: Zatonęła łódź. Co najmniej 12 ofiar

Co najmniej 12 osób utonęło w niedzielę na skutek przewrócenia się łodzi z przedstawicielami mniejszości muzułmańskiej Rohingja - poinformowała banglijska straż przybrzeżna. Przeładowana łódź przewróciła się u ujścia rzeki Naf, wpływającej do Zatoki Bengalskiej. Pasażerowie uciekali przed przemocą z Birmy do Bangladeszu.

Zdjęcie Łódź wioząca przedstawicieli mniejszości Rohingja była przeładowana, zdj. ilustracyjne /Christophe ARCHAMBAULT /AFP

Łódź, którą płynęło blisko sto osób, była przeładowana - poinformowała w poniedziałek banglijska straż przybrzeżna, na którą powołuje się agencja AFP. Kilkadziesiąt osób zaginęło. Na pokładzie znajdowało się około czterdziestu dorosłych osób, a resztę stanowiły dzieci.

Associated Press, powołując się na banglijską policje pisze, że łodzią płynęło 35 osób; co najmniej 12 utonęło, kilkanaście zaginęło, a osiem zdołano uratować.

Wśród ofiar śmiertelnych jest pięcioro dzieci.

Rzeka Naf stanowi naturalną granicę między Birmą i Bangladeszem.

Według ONZ codziennie około dwóch tysięcy Rohingjów ucieka ze stanu Rakhine na zachodzie Birmy do Bangladeszu, gdzie od wybuchu przemocy w Birmie schronienie znalazło 515 tysięcy uciekinierów, w tym głównie Rohingjów.

Pod koniec sierpnia birmańskie wojsko rozpoczęło w stanie Rakhine działania zbrojne na dużą skalę; były one odpowiedzią na skoordynowane ataki 25 sierpnia rebeliantów z Arakańskiej Armii Zbawienia Rohingjów (ARSA) na 30 posterunków policji i bazę wojskową.

W birmańskiej polityce sprawa Rohingjów jest delikatną kwestią. Radykalne grupy buddyjskie doprowadziły do przyjęcia przez poprzedni rząd licznych przepisów dyskryminujących tę społeczność, w tym pozbawienie Rohingja swobody poruszania się, dostępu do opieki zdrowotnej, rynku pracy i edukacji.