Barcelona: Proces byłego lidera katalońskiego rządu

W Barcelonie rozpocznie się w poniedziałek proces Artura Masa - byłego lidera katalońskiego rządu. Został on oskarżony o zorganizowanie w listopadzie 2014 roku plebiscytu niepodległościowego wbrew zakazowi Trybunału Konstytucyjnego. Grozi mu pozbawienie prawa do pełnienia funkcji publicznych.

Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie zakazał organizowania głosowania. Odbyło się ono wbrew jego decyzji, a urny wystawiono w szkołach publicznych. Dlatego razem z Arturem Masem przed sądem stanie była doradca do spraw edukacji Irene Rigau.

W drodze do sądu będzie im towarzyszyło co najmniej 40 tysięcy osób. Tyle odpowiedziało na apel katalońskich władz i wzięło wolne w poniedziałek.

Podczas konferencji prasowej Mas zapewnił, że ponownie zachowałby się tak samo.

"Będziemy bronić naszej niewinności. Uważamy, że zrobiliśmy to, co do nas należało. I jesteśmy pewni, że nie może być przestępstwem wystawienie urn" - mówił Mas.

W głosowaniu sprzed trzech lat wzięło udział 2,5 miliona Katalończyków. Ponad 80 procent z nich opowiedziało się za niepodległością regionu. W tym roku kataloński rząd chce ponownie przeprowadzić referendum. Od jego wyniku miałby zależeć niepodległościowy proces regionu.