"BBC": Czteroletni chłopiec znaleziony martwy w basenie

Brytyjskie media podają, że do tragedii doszło w ośrodku wypoczynkowym Knapp House niedaleko Devonu. Rodzina chłopca zgłosiła jego zaginięcie. Ciało czterolatka znaleziono wkrótce w basenie na terenie ośrodka.

Według "BBC", do tragicznego zdarzenia doszło w prywatnym ośrodku wypoczynkowym Knapp House, który oferuje wiele atrakcji dla całej rodziny.

Rodzice czterolatka zgłosili jego zaginięcie, a po intensywnych poszukiwaniach z udziałem helikoptera, ciało chłopca znaleziono w basenie na terenie posiadłości.

Chłopiec został przewieziony do szpitala w North Devon, jednak na miejscu stwierdzono jego zgon.



W oświadczeniu Knapp House napisano, że "grupa korzystała z basenu na zasadzie samodzielnego nadzoru w celach rekreacyjnych i nie była to część planowanej aktywności, którą zapewniają w programie".



Właściciele ośrodka dodali, że będą współpracować ze służbami w celu ustalenia okoliczności tragedii.



Komitet ds. letnich obozów, który organizował to wydarzenie razem z Knapp House stwierdził, że jednym z ich zadań było nadzorowanie basenu razem z wyszkolonymi do tego ratownikami.



"To wielka tragedia, coś poszło strasznie nie tak i dziecko jednego z naszych członków utopiło się w basenie. Wszyscy staramy się wyrazić nasz smutek, troskę o rodziców i rodzeństwo tego dziecka. Jest to normalne w naszej społeczności, że mogą liczyć na ogromne wsparcie w obliczu tej tragedii" - powiedział jeden z członków komitetu w rozmowie dla "BBC".



Policja w Devon i Cornwall przekazała, że śmierć jest traktowana jako niewyjaśniona, a dochodzenie w tej sprawie nadal trwa.