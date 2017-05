BBC ostrzega przed kolejnym zmasowanym cyberatakiem

BBC ostrzega przed kolejnym atakiem cyberprzestępców. Według analiz brytyjskiego nadawcy, cybernetyczni włamywacze, którzy w piątek przeprowadzili globalny atak żądając okupu, mogą ponownie zaatakować w każdej chwili. Europol poinformował, że piątkowy atak dotknął 200 tysięcy ofiar w 150 krajach.

Zdjęcie Do zmasowanego, ogólnoświatowego cyberataku doszło w piątek w nocy /RITCHIE B. TONGO /PAP/EPA

Poprzez zmasowany, ogólnoświatowy cyberatak hakerzy wpuszczali do komputerów złośliwe oprogramowanie, które szyfrowało dane. W zamian za ich ponowne udostępnienie domagali się pieniędzy - co najmniej 300 dolarów za każdy komputer lub system operacyjny.

Reklama

Według BBC, na trzy konta prawdopodobnie powiązane z hakerami trafiło ponad 22 tysiące funtów, czyli ponad 110 tys. złotych.

"Przypadkowy bohater" ostrzega

W zahamowaniu ataku pomógł "przypadkowy bohater", jak nazwał go "The Guardian". To 22-letni mężczyzna mieszkający w Anglii. Pragnął zachować anonimowość.

Brytyjski informatyk zorientował się, że złośliwe oprogramowanie (występujące pod nazwami "WannaCrypt", "WanaCrypt" lub "Wcry") usiłuje nawiązywać łączność z niezarejestrowaną domeną. Zarejestrował więc domenę, płacąc 10,69 dolarów, dzięki czemu atak ustał.

Ostrzegł jednak, że to nie koniec działań cyberprzestępców. "Oni nie mają powodu, by przestać. Mogą z łatwością zmienić trochę kod programu i zacząć od początku, całkiem możliwe, że już w poniedziałek rano" - podkreślił.

200 tysięcy ofiar w 150 krajach

Według wydanego wczoraj oświadczenia Europolu, piątkowy cyberatak był największym w historii. "Piątkowy atak hakerski dotknął 200 tysięcy ofiar w 150 krajach" - poinformował Europol. Unijna agencja wspierająca krajowe organy ścigania podkreśla, że atak jest bez precedensu.

Szef Europolu Rob Wainwright w rozmowie z brytyjską telewizją ITV stwierdził, że wirus wciąż się rozprzestrzenia, a w poniedziałek, gdy ludzie wrócą do pracy i włączą swoje komputery, może zacząć pojawiać się na kolejnych maszynach.



Sparaliżowane fabryki, koleje, szpitale i banki

Piątkowy atak zmusił do zawieszenia produkcji w niektórych fabrykach francuskiego koncernu motoryzacyjnego Renault. Dotknął też innego producenta motoryzacyjnego, firmę Nissan. Koncern poinformował, że szkodliwe oprogramowanie zaatakowało ich fabrykę w Sunderlandzie na północnym wschodzie Anglii.

Poza tym zaatakowana została m.in. brytyjska służba zdrowia (NHS), niemiecka kolei, czy rosyjskie banki.

Jak uchronić się przed cyberatakiem?