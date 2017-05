Będą strzec plażowiczów przed Państwem Islamskim

Byli funkcjonariusze brytyjskich służb specjalnych będą strzec przed atakiem tak zwanego Państwa Islamskiego wczasowiczów z Wielkiej Brytanii odpoczywających w hiszpańskich kurortach. Jak podaje gazeta "Daily Mail", do ulubionych miejsc odpoczynku Brytyjczyków poleciało minionej nocy ponad stu byłych żołnierzy elitarnej jednostki brytyjskiej armii - SAS.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AFP

Byli żołnierze mają po cywilnemu patrolować plaże i kompleksy hotelowe. Wmieszani w tłum będą obserwować otoczenie pod kątem zagrożenia terrorystycznego, także za pomocą ukrytych kamer. Byli funkcjonariusz są opłacani przez brytyjskie biura podróży. Mają ściśle współpracować z hiszpańską policją.



Reklama

"Daily Mail" donosi, że wzmożenie środków ostrożności to odpowiedź na przekazaną przez wywiad informację o zagrożeniu hiszpańskich kurortów atakiem terrorystycznym podobnym do tego, do którego doszło w Tunezji latem 2015 roku. Dżihadysta zastrzelił wtedy na plaży 39 osób, w tym 30 Wielkiej Brytanii. Ryzyko ataku ma obecnie dotyczyć kurortów zarówno w samej Hiszpanii, jak i na należących do niej Wyspach Kanaryjskich i Balearach.



Specjalna Służba Powietrzna (SAS) to jednostka odpowiedzialna między innymi za tajne rozpoznanie, przeciwdziałanie terroryzmowi, działania bezpośrednie i ratowanie zakładników.