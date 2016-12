Belgia: Wzmocnione środki bezpieczeństwa

W Belgii tegoroczne Święta Bożego Narodzenia są pod specjalnym nadzorem. Po marcowych zamachach w Brukseli władze federalne i regionalne zdecydowały, że wzmocnią ochronę świątecznych jarmarków. Po ataku w Berlinie wdrożono dodatkowe zabezpieczenia - zapewnił premier Belgii.

Zdjęcie Belgijski premier Charles Michel /AFP

Charles Michel życząc radosnych Świąt Bożego Narodzenia, podkreślał, że władze zrobiły wszystko co w ich mocy, by zapobiec zamachom.



Wzmocnione środki bezpieczeństwa dostrzegli mieszkańcy Belgii i odwiedzający ją turyści. Na ulicach jest więcej patroli policji i wojska, wokół świątecznych jarmarków ustawiono betonowe bloki, by udaremnić ewentualny zamach jak ten z Berlina, z użyciem ciężarówki.



Belgijskie władze zaapelowały jednak do mieszkańców i turystów o czujność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań.