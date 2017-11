Benjamin Netanjahu: Możemy unicestwić terroryzm

Szef izraelskiego rządu Benjamin Netanjahu ostro potępił "przerażający i zbrodniczy zamach w Egipcie", w którym zginęło w piątek ponad 300 osób - poinformowało w sobotę wieczorem biuro premiera Izraela.

Zdjęcie Benjamin Netanjahu /AFP

W imieniu obywateli Izraela Netanjahu przekazał kondolencje "prezydentowi Egiptu, egipskiemu narodowi i rodzinom ofiar ataku".

"Terroryzm zostanie szybko unicestwiony, jeśli wszystkie kraje wspólnie wystąpią przeciwko niemu" - podkreślił premier Izrael.

W piątkowym zamachu na meczet na półwyspie Synaj w Egipcie zginęło 305 osób, w tym 27 dzieci. 128 osób odniosło obrażenia.

Ataku dokonało 25-30 napastników, którzy pięcioma samochodami terenowymi podjechali pod meczet w miejscowości Bir al-Abd koło miasta Al-Arisz. Ustawili się przed głównym wejściem do meczetu i przy 12 oknach, a następnie zaczęli strzelać z karabinów do wiernych zgromadzonych w budynku. Podpalili siedem samochodów należących do wiernych, które były zaparkowane przed meczetem.

Ze śledztwa i z rozmów z ocalałymi z ataku wynika, że napastnicy mieli zakryte twarze i byli ubrani w mundury, które przypominały mundury wojskowe. Jak poinformował w sobotę egipski prokurator generalny Nabil Sadek, nieśli flagę Państwa Islamskiego (IS).

W piątek podawano, że sprawcy tego najbardziej krwawego ataku w historii Egiptu zdetonowali też ładunek wybuchowy przed meczetem.