"Bezpośrednim przeciwnikiem Węgier jest Komisja Europejska"

Szef węgierskiego parlamentu Laszlo Koever nazwał brukselską biurokrację i Komisję Europejską przeciwnikami Węgier. Słowa te padły w wywiadzie dla dziennika "Magyar Idoek" z okazji przypadającego w niedzielę święta węgierskiej państwowości, Dnia Św. Stefana.

Zdjęcie Unijna flaga przed gmachem Komisji Europejskiej, zdjęcie ilustracyjne /Getty Images

Polityk nie wykluczył też, że Unia Europejska w długofalowej perspektywie nie przetrwa.



Zdaniem Koevera pierwszy król Węgier św. Stefan musiał odpowiedzieć na podobne wyzwania i rozwiązywać podobne dylematy co obecnie, gdyż "geostrategiczna sytuacja państwa węgierskiego nie zmieniła się zasadniczo od tysiąca lat". Mimo to - jak podkreślił - udało mu się stworzyć państwo, które przetrwało tysiąc lat.

"Święty Stefan także zagłosował na Zachód i genialną politykę zagraniczną - oraz oczywiście siłą, gdy było trzeba - udało mu się uniknąć tego, by kraj stał się dobrem lennym niemieckiego cesarza. (...) Dziś również nie ma wątpliwości, że nasze miejsce jest w zachodniej integracji, ale nie może to oznaczać podporządkowania naszych interesów obcym interesom, spychania kraju w sytuację zależności i rezygnowania z niepodległości" - oświadczył Koever.

Według niego jest faktem, że "bezpośrednim przeciwnikiem Węgier jest brukselska biurokracja, Komisja Europejska, która bez upoważnienia chce odgrywać rolę polityczną". Jak ocenił Koever, KE "wykracza poza swe kompetencje, unijne normy ma za nic, a jednocześnie niektóre państwa, na przykład naszą ojczyznę i Polskę, oskarża o to, że nie przestrzegamy przepisów UE".

Zastrzegł przy tym, że Komisja Europejska nie działa sama z siebie i to przede wszystkim Niemcy określają kierunek działania systemu instytucji europejskich na podstawie swoich własnych interesów.

Jednocześnie jednak nie można zdaniem Koevera czynić przeciwnikom zarzutu z tego, że działają zgodnie z własnymi interesami nawet na naszą szkodę, gdyż "my też to robimy, jeśli mamy możliwość".

Pytany o to, jaką przyszłość wróży UE w dalekiej perspektywie, Koever odparł: "Nie założyłbym się o długofalowe przetrwanie Unii Europejskiej".

"Nie wykluczam, że Unia Europejska jeszcze za mojego życia przestanie istnieć, ale nie leży to w naszym interesie, byłaby to nowa tragedia europejska. Powinniśmy starać się o to, by Unia nie zmierzała w obecnie widocznym kierunku, tylko by stała się wspólnotą bardziej nastawioną na swoje przetrwanie, wzmacniającą państwa narodowe i godniej wyważającą ich interesy" - oznajmił.

Jego zdaniem niekorzystny dla Węgier i Słowacji wyrok po zaskarżeniu przez nie w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości decyzji KE dotyczącej obowiązkowego rozmieszczania uchodźców w państwach UE na podstawie kwot mógłby zapaść "wyłącznie przy lekceważeniu jednoznacznej sytuacji prawnej". "Jeśli (UE) nie jest zdolna poważnie brać własnych zasad, pryśnie nawet minimalne zaufanie" - ostrzegł.

Nawiązując do współpracy Grupy Wyszehradzkiej podkreślił, że choć kraje V4 łączą jednakowe uwarunkowania geostrategiczne, to pod wieloma względami są w różnej sytuacji - "dlatego nasze interesy nie zawsze są zgodne z interesami Polaków, Słowaków czy Czechów".

"Na przykład Polska - także z przyczyn historycznych - ma inne relacje z Rosją czy Rumunią niż my" - wskazał.

Jednakże w celu utrzymania sojuszu wyszehradzkiego konieczne jest zestrajanie rozbieżnych poglądów, aby "mocarstwa nie zdołały nas podzielić" - ocenił. "Doświadczenie historyczne uczy, że albo uda nam się łącząc siły, obronić nasze interesy, albo zdamy się na łaskę większej siły - nie ma trzeciego wyjścia" - powiedział.