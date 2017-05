Bezprecedensowe odkrycie w Egipcie

W prowincji Minya, na południe od Kairu, archeolodzy odkryli katakumby, w których znajduje się 17 mumii - podaje AFP powołując się na egipskie ministerstwo.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AFP

"Odkryliśmy katakumby, w których jest wiele mumii" - oświadczyła Salah al-Kholi, profesor egiptologii z Uniwersytetu w Kairze, kierująca misją archeologów.

Minister ds. starożytności Khaled el-Enany poinformował na konferencji prasowej, że to znalezisko to "pierwsza ludzka nekropolia w środkowym Egipcie z tak wieloma mumiami".



"To ważne, bezprecedensowe odkrycie" - podkreślił Mohamed Hamza, dyrektor wykopalisk z Uniwersytetu Kairskiego.



Nekropolia pochodzi z okresu grecko-rzymskiego, datowanego między III w. p.n.e. a III w. naszej ery.